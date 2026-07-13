Minić, Cvijanović i Dodik u posjeti Bileći, obilaze gradilište novog vrtića

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigli su u Bileću gdje ih je dočekao načelnik opštine Miodrag Parežanin.
Zvaničnici Srpske su obišli radove i upoznali se sa dinamikom izgradnje jednog od najznačajnijih projekata u oblasti predškolskog vaspitanja u Bileći.
Izgradnja vrtića, vrijednog 4,2 miliona KM, finansira se sredstvima obezbijeđenim iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.
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Prema projektu, novi vrtić je površine 1.840 metara kvadratnih, moći će primiti 200 mališana raspoređenih u 10 učionica, a prvi put biće formirane jasličke grupe za djecu uzrasta od jedne do tri tri godine.
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