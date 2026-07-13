Logo

Minić, Cvijanović i Dodik u posjeti Bileći, obilaze gradilište novog vrtića

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 16:05

Komentari:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик у посјети су Билећи, гдје обилазе градилиште новог вртића.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigli su u Bileću gdje ih je dočekao načelnik opštine Miodrag Parežanin.

Zvaničnici Srpske su obišli radove i upoznali se sa dinamikom izgradnje jednog od najznačajnijih projekata u oblasti predškolskog vaspitanja u Bileći.

Izgradnja vrtića, vrijednog 4,2 miliona KM, finansira se sredstvima obezbijeđenim iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.

Милорад Додик

BiH

Dodik: BiH zavlada međunarodna mafija, putem diplomata upravljali i smijenjivali

Prema projektu, novi vrtić je površine 1.840 metara kvadratnih, moći će primiti 200 mališana raspoređenih u 10 učionica, a prvi put biće formirane jasličke grupe za d‌jecu uzrasta od jedne do tri tri godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Željka Cvijanović

Savo Minić

Bileća

izgradnja vrtića

Komentari (0)

Više iz rubrike

Министар правде Републике Српске Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Odluka potvrđuje da su sudije u Banjaluci postupale u skladu sa zakonom u predmetu Dodik

2 h

7
Милорад Додик Жељка Цвијановић Саво Минић Сања Вулић састанак са ХДЗ-ом

Republika Srpska

"Srpska neće dati saglasnost da se u Ustavu mijenja način izbora člana Predsjedništva BiH"

3 h

5
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.

Republika Srpska

Olakšice za gorivo u Srpskoj produžene do 15. avgusta

3 h

0
Милорад Додик састанак СНСД и ХДЗ

Republika Srpska

Dodik: Narodi su nosioci političkog suvereniteta, BiH mora da se vrati na Ustav

3 h

0

  • Najnovije

17

38

Cvijanović: Naš stav nepromijenjen - jedini ispravan put za BiH unutrašnji dijalog domaćih lidera

17

32

Muškarac stradao poslije pada sa četvrtog sprata zgrade: Istraga u toku

17

26

Dodik: Niko ne može da ponižava policiju, čeka se izvještaj o postupanju u Palama

17

17

Veliki šumski požar na poznatom ljetovalištu: Helikopteri angažovani u gašenju vatre

17

10

Centar dana, 13.07.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima