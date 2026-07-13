Stablo palo na ženu prilikom sječe, preminula na licu mjesta: Suprug uhapšen

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policija u Cetinju uhapsila se B.K. (78) zbog sumnje da je iz nehata ubio svoju suprugu.
On je sjekao drvo motornom testerom koje je palo na njegovu suprugu i usmrtilo je.
Region
Građani ušli u hotelske plaže Svetog Stefana i blokirali kompleks
Kako navode u saopštenju policije, danas je oko 9.40 časova B.K. (78) iz Cetinja telefonskim putem obavijestio Dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti da je u mjestu Rokoči, koristeći motornu testeru prilikom sječe šume, oborio stablo dužine oko 21 metar, koje je prilikom pada dotaklo njegovu suprugu, sada pokojnu D.K. (75), u predjelu tijela i nanijelo joj tjelesne povrede, usljed kojih je preminula na licu mjesta.
"Nakon sprovedenih mjera i radnji, po nalogu državnog tužioca, B.K. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo nehatno lišenje života i on će danas biti priveden tužiocu na dalju nadležnost", navode u saopštenju policije.
Hronika
Ovo je djevojka koja je poginula u teškoj nesreći u Crnoj Gori: Najavljivala vjeridbu, sa sestrom išla na more
Po nalogu nadležnog državnog tužioca naložena je obdukcija tijela stradale D.K.
(RTCG)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Svijet
1 h0
Srbija
1 h0
Region
2 h0
Region
1 h0
Region
2 h0
Region
5 h0
Region
5 h0
Najnovije
17
38
17
32
17
26
17
17
17
10
Trenutno na programu