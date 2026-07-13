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Stablo palo na ženu prilikom sječe, preminula na licu mjesta: Suprug uhapšen

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 16:48

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Foto: ATV

Policija u Cetinju uhapsila se B.K. (78) zbog sumnje da je iz nehata ubio svoju suprugu.

On je sjekao drvo motornom testerom koje je palo na njegovu suprugu i usmrtilo je.

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Kako navode u saopštenju policije, danas je oko 9.40 časova B.K. (78) iz Cetinja telefonskim putem obavijestio Dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti da je u mjestu Rokoči, koristeći motornu testeru prilikom sječe šume, oborio stablo dužine oko 21 metar, koje je prilikom pada dotaklo njegovu suprugu, sada pokojnu D.K. (75), u predjelu tijela i nanijelo joj tjelesne povrede, usljed kojih je preminula na licu mjesta.

"Nakon sprovedenih mjera i radnji, po nalogu državnog tužioca, B.K. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo nehatno lišenje života i on će danas biti priveden tužiocu na dalju nadležnost", navode u saopštenju policije.

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Po nalogu nadležnog državnog tužioca naložena je obdukcija tijela stradale D.K.

(RTCG)

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Crna Gora

preminula žena

hapšenje

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