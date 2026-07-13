Užas u Podgorici: U bolnicu donijela mrtvo novorođenče, tvrdi da se porodila kod kuće

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Policija i Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici istražuju slučaj smrti novorođenčeta nakon što se majka navodno porodila kući.

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", djevojka stara 26 godina sinoć je, tri sata poslije ponoći, u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) donijela tijelo tek rođene bebe. Djevojka je ljekarima rekla da se porodila kod kuće. Srbija Dječak ranjen u pucnjavi ispred osnovne škole Iz KCCG su slučaj prijavili policiji, nakon čega je obaviješten i dežurni tužilac. Zbog istrage, tužilac je naredio da se obavi obdukcija novorođenčeta.

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