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Počelo testiranje lijeka protiv smrtonosnog virusa

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 15:08

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Здравствени радник стоји у Евангелистичком медицинском центру у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne

Ispitivanje dav eksplerimentalna lijeka protiv soja virusa ebole Bundibujgo počelo je na sjeveroistoku DR Kongo.

Ovaj međunarodni projekta sprovode univerziteti, farmaceutske kompanije i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), a stručnjaci se nadaju da će nova terapija smanjiti smrtnost oboljelih, nakon što je prethodno pokazala obećavajuće rezultate u ispitivanjima na životinjama, piše BBC.

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U ispitivanju se koriste antivirusni lijek remdesivir, koji je već u upotrebi, i eksperimentalni preparat MBP134, koji sadrži proteine sposobne da prepoznaju i neutrališu virus.

Belgijski ljekar Lorens Lizenborgs, koji radi za Institut za tropsku medicinu u Antverpenu i učestvuje u istraživanju zajedno sa Univerzitetom u Oksfordu i Svjetskom zdravstvenom organizacijom, izjavio je za holandski javni servis NOS da se očekuje da jedan ili oba lijeka doprinesu smanjenju smrtnosti, a da bi njihova kombinovana primjena mogla da bude još efikasnija.

"Nadamo se da će jedna ili obje metode smanjiti smrtnost. U najboljem slučaju, njihova kombinacija mogla bi da da još bolje rezultate", rekao je Lizenborgs, koji već skoro dva mjeseca radi u Kongu.

Lizenborgs je rekao da će za pouzdanu procjenu efikasnosti biti potrebno uključiti između 700 i 1.000 pacijenata i ocijenio da je još prerano donositi zaključke.

Istraživačica sa Univerziteta u Oksfordu Amanda Rojek ocijenila je da je početak kliničkog ispitivanja veliki uspjeh.

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Ona je podsjetila da je tokom epidemije ebole u Zapadnoj Africi 2014. godine, u kojoj je umrlo oko 11.000 ljudi, bilo potrebno gotovo godinu dana da počnu klinička ispitivanja, dok je ovog puta istraživanje pokrenuto za oko šest sedmica od izbijanja epidemije.

Prema njenim riječima, situacija u gradu Bunija, gdje je soj Bundibugjo registrovan u maju, trenutno se stabilizuje, ali se epidemija proširila na druga područja.

Lizenborgs je upozorio da postoje sumnje da su zabilježeni slučajevi i u Kisanganiju, gradu sa više miliona stanovnika.

"Ako se epidemija proširi u Kisanganiju, to bi bile veoma loše vijesti", rekao je on.

Dodao je da bi epidemiju bilo moguće staviti pod kontrolu efikasnim praćenjem kontakata i izolacijom zaraženih, ali da u Kongu za to nema dovoljno kapaciteta.

Prema njegovim riječima, smanjenje međunarodne razvojne pomoći dovelo je do manjeg izdvajanja sredstava za borbu protiv epidemija.

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Rezultati kliničkog ispitivanja očekuju se tek za nekoliko mjeseci, dok se epidemija u međuvremenu i dalje širi ovom afričkom državom.

Iako je soj Bundibugjo manje smrtonosan od nekih drugih varijanti virusa ebole, od posljedica infekcije i dalje umire svaki treći oboljeli.

Prema podacima Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC), od početka epidemije potvrđeno je 1.830 slučajeva infekcije sojem Bundibugjo, dok je preminulo 648 oboljelih.

(Telegraf.rs)

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ebola

Ebola virus

Kongo

lijekovi

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