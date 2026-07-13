Ruski stonoteniseri moći će ravnopravno da se takmiče od 28. jula

Međunarodna stonoteniserska federacija vratiće od 28. jula puna prava ruskim stonoteniserima na takmičenjima koje organizuje taj međunarodni savez, rečeno je agenciji TASS iz pres-službe Ruskog stoniteniserskog saveza.

"Izvršni odbor Međunarodne stonoteniserske federacije odlučio je da će sportistima sa ruskim pasošem od 28. jula biti dozvoljeno da se takmiče pod uslovima jednakim za sve sportiste", navedeno je u saopštenju, prenosi Srna.

Iz Saveza navode da je Međunarodna stonoteniserska federacija uzela u obzir odluku Međunarodnog olimpijskog komiteta donesenu 7. jula, po kojoj se Ruskom olimpijskom komitetu privremeno ukidaju sva ranije uvedena ograničenja.