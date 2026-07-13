Spriječen veliki napad Kijeva na ruske aerodrome

Autor:ATV redakcija
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Veliki napad Kijeva upotrebom dronova na ruske aerodrome „Ukrajinka“ u Amurskoj oblasti i „Šagol“ u Čeljabinskoj oblasti sprečen je zahvaljujući blagovremeno dobijenim obavještajnim podacima, saopštila je FSB.
Ukrajinske obavještajne agencije koristile su dronove i aerostatske letjelice da bi rasporedile dronove opremljene modulima za upravljanje neuronskim mrežama otpornim na elektronsko ratovanje, proizvedenim u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Državama, Kanadi i Švedskoj, u Brjansku oblast, ističe se u saopštenju.
Odgovorni za sprečene napade, kao i njihovi saučesnici, privedeni su, prenosi Sputnjik.
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