Iran i SAD nastavljaju da razmjenjuju udare: Pakistan poziva na hitnu deeskalaciju

Nastavlja se razmjena napada američkih snaga i iranske vojske dok posrednik u pregovorima, Pakistan, apeluje na obje strane da "preduzmu hitne korake ka deeskalaciji". Predsjednik SAD Donald Tramp tvrdi da je Iran u subotu pristao, pa ubrzo odustao od sporazuma.

Ormuski moreuz otvoren je za sva plovila koja žele legalno da prođu tim međunarodnim plovnim putem i saobraćaj se odvija bez problema, saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

Nasuprot tome, Teheran tvrdi da plovidba kroz moreuz trenutno nije moguća zbog, kako navodi, "nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu", uz poruku da će dozvole biti izdavane kada se uspostave stabilnost i mir.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su Vašington i Teheran u subotu postigli sporazum, ali da ga je Iran prekršio već sat vremena kasnije napadom dronom na jedan brod.

Tramp je za En-Bi-Si njuz rekao da je Iran prihvatio uslove koji su podrazumijevali odustajanje od nuklearnog programa, ali je ocijenio da je dogovor brzo prekršen.

Pakistan je izrazio zabrinutost zbog najnovije eskalacije tenzija na Bliskom istoku i pozvao sve strane da pokažu uzdržanost, preduzmu hitne korake ka deeskalaciji, kao i da poštuju obaveze preuzete u okviru Memoranduma o razumijevanju koji su SAD i Iran potpisali prošlog mjeseca.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) navela je da je završena treća runda napada na ciljeve u Iranu tokom ove sedmice.

Kako se ističe, gađani su raketni i bespilotni sistemi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske vojne lokacije.

Iran je, kako se navodi, uzvratio napadima na američke vojne objekte u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, dok je Oman takođe prijavio napad na svoju teritoriju.

Potom su iranske vlasti saopštile da je ostrvo Kešm pogođeno sa 10 do 11 projektila.

Američki mediji prenose da su snage SAD izvele udare na položaje Islamske revolucionarne garde u blizini Ormuskog moreuza.

Istovremeno, iranska agencija Mer javila je da je u američkom napadu poginuo jedan od direktora Sektora komunikacija u pokrajini Ormuzgan, dok su još dvije osobe povrijeđene, prenosi RTS