Užas u diskoteci u Bangkoku: Izbio požar, najmanje 27 osoba poginulo

Najmanje 27 osoba je stradalo, a više desetina je povrijeđeno u stravičnom požaru koji je u noći između nedjelje i ponedjeljka zahvatio popularni bar u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda.

Prema navodima tajlandskih vlasti, tragedija je dobila još stravičnije razmjere nakon što je veliki broj gostiju ostao zarobljen u toaletima objekta dok su u panici pokušavali da pobjegnu od vatrene stihije.

This is awful! Many dead (some reports say 29) after a massive fire at a restaurant in the Chom Phon area of Chatuchak, Bangkok, Thailand.



It's like a blowtorch coming out of the door 😭 pic.twitter.com/nxF2n0fHDY — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 12, 2026

Do požara je došlo u popularnom noćnom klubu „Rong Beer Na Lat Phrao“, koji se nalazi u okrugu Čatučak i važi za jedno od najpoznatijih i najposjećenijih mjesta za izlaske u ovom dijelu grada.

HORRIFYING scenes as BURNING PEOPLE flee Bangkok bar blaze



At least 30 KILLED



Thick smoke CHOKES STREETS https://t.co/UMbErTAerT pic.twitter.com/lqGCl4yZXY — RT (@RT_com) July 12, 2026

Premijer Tajlanda Anutin Čarnvirakul obratio se novinarima na mjestu nesreće i potvrdio da je život izgubilo najmanje 27 osoba, dok se desetinama povrijeđenih ukazuje medicinska pomoć.

Republika Srpska Dodik: MUP neće dozvoliti da se zbog bilo čijeg profita dogodi tragedija kao u Sjevernoj Makedoniji

Lokalne vlasti saopštile su da su vatrogasne ekipe brzo izašle na teren, a bilo im je potrebno 35 minuta teške borbe sa vatrom kako bi plamen konačno stavile pod kontrolu.

Premijer Čarnvirakul dodao je da su nadležne službe i dalje na terenu, te da je istraga o tačnom uzroku ovog katastrofalnog požara još uvijek u toku.

(Kliks)