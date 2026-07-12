Elek smijenjen sa svih funkcija

Izvor:
ATV
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Nedeljko Elek večeras je smijenjen sa svih funkcija, potvrđeno je za ATV.
Prema saznanjima ATV-a, Elek je isključen i iz članstva u Savezu nezavisnih socijaldemokrata.
Elek je obavljao funkciju direktora kompanije „Sarajevo-gas“ iz Istočnog Sarajeva, a bio je i predsjednik Upravnog odbora Olimpijskog centra „Jahorina“.
Elek je već večeras smijenjen sa pozicije direktora „Sarajevo-gasa“ Istočno Sarajevo, a kako saznajemo, nakon Skupštine akcionara, očekuje se i njegova smjena sa mjesta predsjednika Upravnog odbora Olimpijskog centra „Jahorina“.
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