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Elek smijenjen sa svih funkcija

Izvor:

ATV

12.07.2026 23:08

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1
Недељко Елек
Foto: ATV

Nedeljko Elek večeras je smijenjen sa svih funkcija, potvrđeno je za ATV.

Prema saznanjima ATV-a, Elek je isključen i iz članstva u Savezu nezavisnih socijaldemokrata.


Elek je obavljao funkciju direktora kompanije „Sarajevo-gas“ iz Istočnog Sarajeva, a bio je i predsjednik Upravnog odbora Olimpijskog centra „Jahorina“.


Elek je već večeras smijenjen sa pozicije direktora „Sarajevo-gasa“ Istočno Sarajevo, a kako saznajemo, nakon Skupštine akcionara, očekuje se i njegova smjena sa mjesta predsjednika Upravnog odbora Olimpijskog centra „Jahorina“.

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Nedeljko Elek

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