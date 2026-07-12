Elek smijenjen sa svih funkcija

Nedeljko Elek večeras je smijenjen sa svih funkcija, potvrđeno je za ATV.

Prema saznanjima ATV-a, Elek je isključen i iz članstva u Savezu nezavisnih socijaldemokrata.





Elek je obavljao funkciju direktora kompanije „Sarajevo-gas“ iz Istočnog Sarajeva, a bio je i predsjednik Upravnog odbora Olimpijskog centra „Jahorina“.





Elek je već večeras smijenjen sa pozicije direktora „Sarajevo-gasa“ Istočno Sarajevo, a kako saznajemo, nakon Skupštine akcionara, očekuje se i njegova smjena sa mjesta predsjednika Upravnog odbora Olimpijskog centra „Jahorina“.