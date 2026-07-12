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Nenad Stevandić: Čija je meta Željko Budimir?

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 17:02

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Ненад Стевандић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske stub očuvanja države i bezbjednosti naroda.

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"Ko god ga napadne mora prvo brojati do 100 i pogledati se u ogledalo. Željko Budimir je upalio svjetlo kao jedan od najpoštenijih ljudi, van bilo kakvih klanova, kriminala i biznisa. Kao takav, zašto je i čija je meta?", naveo je Stevandić na društvenoj mreži "Iks".

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Nenad Stevandić

Željko Budimir

MUP Republike Srpske

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