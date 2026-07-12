Nenad Stevandić: Čija je meta Željko Budimir?

Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske stub očuvanja države i bezbjednosti naroda.

Društvo Istraga o koncertu u „Enigmi“ otkriva niz spornih detalja: Kriminalno obezbjeđenje, utaja poreza i nezakonit nastup "Ko god ga napadne mora prvo brojati do 100 i pogledati se u ogledalo. Željko Budimir je upalio svjetlo kao jedan od najpoštenijih ljudi, van bilo kakvih klanova, kriminala i biznisa. Kao takav, zašto je i čija je meta?", naveo je Stevandić na društvenoj mreži "Iks". MUP Srpske je stub očuvanja države i bezbjednosti naroda.

Ko god ga napadne mora prvo brojati do 100 i pogledati se u ogledalo.

Prof.Željko Budimir je upalio svjetlo kao jedan od najpoštenijih ljudi, van bilo kakvih klanova, kriminala i biznisa.

Kao takav,

zašto je i čija je meta? — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) July 12, 2026 Republika Srpska MUP Srpske: Ugostiteljski objekat kontrolisan u Palama nije registrovan za tu djelatnost

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