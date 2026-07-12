Nenad Stevandić: Čija je meta Željko Budimir?

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske stub očuvanja države i bezbjednosti naroda.
Društvo
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"Ko god ga napadne mora prvo brojati do 100 i pogledati se u ogledalo. Željko Budimir je upalio svjetlo kao jedan od najpoštenijih ljudi, van bilo kakvih klanova, kriminala i biznisa. Kao takav, zašto je i čija je meta?", naveo je Stevandić na društvenoj mreži "Iks".
MUP Srpske je stub očuvanja države i bezbjednosti naroda.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) July 12, 2026
Ko god ga napadne mora prvo brojati do 100 i pogledati se u ogledalo.
Prof.Željko Budimir je upalio svjetlo kao jedan od najpoštenijih ljudi, van bilo kakvih klanova, kriminala i biznisa.
Kao takav,
zašto je i čija je meta?
Republika Srpska
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