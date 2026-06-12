Logo
Large banner

UŽIVO Studio Mundijal

12.06.2026 20:14

Komentari:

0
УЖИВО Студио Мундијал

Od 11. juna do 19. jula svijet će se okretati u ritmu fudbalske lopte, a tako ćemo i mi. Uz našeg pokrovitelja EVL (Elektronska video lutrija) pripremamo vam pravo fudbalsko ‘ludilo’!

‘Studio Mundijal’ specijalna je emisija u kojoj ćemo sa pažljivo odabranim gostima ‘prečešljati’ sve detalje borbe za najbolju reprezentaciju svijeta. Očekuju vas stručne analize utakmica, taktika, pobjedonosnih golova, zanimljivosti, najvažnije izjave, i svi oni uzbudljivi trenuci koji idu u vječnost.

Premijerno izdanje vas očekuje u petak, 12. juna, od 20 časova i 10 minuta, a do kraja takmičenja, ned‌jeljom u 17 časova.

Najbolje priče sa Mundijala 2026 potpisaće urednici i novinari naše sportske redakcije, a projekat realizujemo uz podršku EVL (Elektronska video lutrija).

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Studio Mundijal

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

"Горе" друштвене мреже, пале и увреде: Ибрахимовићева изјава изазвала буру реакција

Fudbal

"Gore" društvene mreže, pale i uvrede: Ibrahimovićeva izjava izazvala buru reakcija

5 h

1
Фудбалска репрезентација БиХ на терену.

Fudbal

Gdje je sve prenos utakmice Kanada - BiH

5 h

0
Навијачи БиХ

Fudbal

Telekom Srbije obradovao sve navijače BiH

6 h

0
Фудбалери БиХ на тренингу пред почетак Свјетског првенства

Fudbal

Sjajne vijesti za BiH pred utakmicu s Kanadom

8 h

1
Small banner

  • Najnovije

20

43

Dodik: Radi dugoročne stabilnosti najbolji mirni razlaz, to treba da podrže SAD, Rusija i Evropa

20

35

Sergej Barbarez odabrao početnih jedanaest za duel s Kanadom, Džeko na klupi

20

27

"Nijemci nameću tehnologije koje su sami zabranili u izbornom procesu"

20

23

Jedan znak će se u subotu prepustiti strasti, a u nedjelju donijeti važnu odluku

20

20

Dodik: Pravda koju očekujemo od nove američke administracije još nije u potpunosti ostvarena

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner