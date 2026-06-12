Telekom Srbije obradovao sve navijače BiH

Telekom Srbije obradovao je sve navijače fudbalske reprezentacije BiH pred večerašnju utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Kanade.

Naime, Federalna televizija osigurala je prijenos večerašnje utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

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Osim večerašnjeg susreta, RTV Federacije Bosne i Hercegovine prenosiće i sve preostale utakmice reprezentacije na Mundijalu, omogućivši tako građanima da nastupe Zmajeva prate u programu javnog servisa.

Iz RTVFBiH zahvalili su se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupanju prava za prenos večerašnje, ali i predstojećih utakmica bh. reprezentacije.

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Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade igra se večeras od 21 sat, a gledatelji će je moći pratiti u direktnom prijenosu na Federalnoj televiziji.