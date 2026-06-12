Telekom Srbije obradovao sve navijače BiH

Autor:ATV
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Telekom Srbije obradovao je sve navijače fudbalske reprezentacije BiH pred večerašnju utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Kanade.
Naime, Federalna televizija osigurala je prijenos večerašnje utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.
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Osim večerašnjeg susreta, RTV Federacije Bosne i Hercegovine prenosiće i sve preostale utakmice reprezentacije na Mundijalu, omogućivši tako građanima da nastupe Zmajeva prate u programu javnog servisa.
Iz RTVFBiH zahvalili su se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupanju prava za prenos večerašnje, ali i predstojećih utakmica bh. reprezentacije.
Fudbal
Sjajne vijesti za BiH pred utakmicu s Kanadom
Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade igra se večeras od 21 sat, a gledatelji će je moći pratiti u direktnom prijenosu na Federalnoj televiziji.
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