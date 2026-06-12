Južna Koreja srušila Češku nakon preokreta, oboren rekord Mundijala

Fudbaleri Južne Koreje savladali su Češku 2:1 (0:0), nakon preokreta u Gvadalahari, u drugom meču prvog kola Grupe A na Svjetskom prvenstvu.

Južna Koreja je bila značajno opasnija ekipa u prvom dijelu, ali samo jednom je šutirala u okvira češkog gola.

Li je u 15. miunutu šutirao sa distance po sredini gola, ali je golman Kovar dobro reagovao i odbranio.

Tom je prethodilo petominutno ispitivanje snaga, da bi prvo uzbuđenje bio šut Sona nakon dubinskog pasa, koji je izblokiran klizećim startom u korner.

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U nastavku su se razigrali i Česi, a prvi je zaprijetio, očekivano Šik, čiji je udarac iz blizine takođe izblokiran.

Preuzeli su Česi kontrolu sredinom poluvremena, da bi nakon prve pauze za osvježenje u 23. minutu, tempo meča opet pao.

Vodila se žestoka borba između dva kaznena, da bi u završnici poluvremena Koreja stigla do najboljih gol šansi.

Son je oba puta podigao navijače sa sjedišta, prvo snažnim udarcem sa distance, a onda i opasnim pokušajem sa ivice kaznenog, nakon kog je lopta prozujala pored lijeve stative.

A onda je u nadoknadi vremena dobio loptu u kaznenom prostoru nakon duplog pasa sa Lijem, međutim, nešto jača povratna lopta je spriječila možda i najbolju šansu za pogodak.

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Nakon što su Korejci kontrolisati veći dio meča u prvih sat vremena igre, uslijedio je šok u Gvaladalahari.

Krejči je iskoristio fantastično ubacivanje Kufala rukom iz auta i glavom zatresao mrežu rivala u 59. minutu (0:1).

Međutim, već u 67. Koreja je izjednačila, nakon sjajne kombinacije Lija i Hvanga, koji je prvo "zalomio" štopera i golmana, a onda lobovao čuvara češke mreže (1:1).

Desetak minuta kasnije Česima je poništen novi gol glavom poslije prekida, ovog puta Součeka, nakon VAR intervencije.

Samo tri minuta poslije toga Koreja stiže do preokreta, a ovog puta je bivši igrač Zvezde Hvang asistirao rezervisti Ohu koji pogađa iz peterca (2:1).

Česi su do kraja susreta pokušavali da izjednače, ali golman Kim je sjajnim odbranama nakon udaraca Adama Hložeka i Mihala Sadileka sačuvao pobjedu svojoj ekipi.

Koreja je zabilježila osmu pobjedu u svojoj istoriji na svjetskim prvenstvima, četvrtu sa 2:1, a sva četiri puta je to radila poslije preokreta.

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U prvom duelu grupe, na otvaranju Mundijala, domaćin Meksiko je savladao Južnu Afriku 2:0 na stadionu Asteka.

Tako poslije prvog kola Meksiko i Koreja imaju po tri boda, dok su Češka i JAR bez bodova.

U drugom kolu će rivali biti upravo poraženi (18. jun) i pobjednici (19).

Rekorder Mundijala

Na ovom meču oboren je i rekord Mundijala.

Naime, selektor Češke Miroslav Koubek postao je najstariji selektor u istoriji svjetskih prvenstava sa 74 godine i devet mjeseci starosti.