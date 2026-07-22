Srpska će institucionalno stati u odbranu srpskih povratnika u FBiH

Ako se imovina vjerskih zajednica i građana može mijenjati bez znanja vlasnika i zanemarivanjem dokaza, onda to više nije samo imovinsko-pravno pitanje, već pitanje vladavine prava i zaštite osnovnih ljudskih prava.

Ovo je dio kontinuirane i sinhronizovane akcije s ciljem otimanja preostale srpske imovine i imovine SPC, poruka je iz Republike Srpske. Pokušaji su ovo i da se izbrišu i posljednji tragovi postojanja srpskog naroda u FBiH. Kako bi stala u odbranu, ono malo preostalih Srba, Vlada Srpske u januaru je formirala interresornu radnu grupu koja pruža svu neophodnu pomoć Srbima u FBiH.

"Tu je na raspolaganju RUGIIP, sve 64 jedinice lokalne samouprave su otvorene za sva pitanja, stručna pitanja i odgovore i pomoći koje mogu da pruže, a s obzirom na intenzitet i jačinu napada, pogotovo u posljednje vrijeme, neophodno je da se svi uključe pa i generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske", kaže Dalibor Panić, generalni sekretar Vlade Republike Srpske.

Srbofobija, napadi na Srbe povratnike i otimačina imovine SPC u Federaciji postaju legalni, upozorio je predsjednik NSRS Nenad Stevandić. U Srpskoj se nije desilo da je bilo kome palo na pamet da uzme imovinu od Islamske zajednice, a to mogu potvrditi svi u Islamskoj zajednici, kategoričan je Stevandić.

"Kako smo se mi odnosili prema toj imovini, da mi to nikada nismo učinili i zato da naravno nećemo dozvoliti da neko to čini u FBiH sa imovinom SPC. To nije sramota, to je i zla namjera, na zlu namjeru ne možete da djelujete demokratski", kaže Stevandić.

Pravobranilaštvo Republike Srpske je kontinuirano ukazivalo na probleme otuđenja nepokretne imovine SPC koje se nalaze na teritoriji FBiH na BiH, a koje se provode kroz postupke harmonizacije-izlaganje zemljišnjih knjiga i katastra. U procesu usklađivanja podataka između zemljišnih knjiga i katastra koje su se vodile odvojeno, često su se navodili različiti podaci.

"Suština ovog problema odnosi se na postupke harmonizacije koji se provode na osnovu Zakona o zemljišnim knjigama FBiH gdje dolazi do brisanja SPC kao titulara, te upisa na državu BiH, zanemarujući sve relevantne i činjenične dokaze. Najveći problem je netransparentan način postupka izlaganja podataka o nepokretnostima. SPC u ovim postupcima se ne obavještava, kao ni njena eparhija, nema pozivanja poštom, s toga izostaje pravovremeno izjavljivanje prigovora i pravnih lijekova", navode iz Pravobranilaštva.

Poražavajuće je što ovo nije izolovan slučaj, već što smo svjedoci konstantnih napada na Srbe, srpsku imovinu. Rušeni su krstovi na grobljima, preuzimanje i prepisivanje imovine u Olovu i Mostaru, napadi na povratnike u Sanskom Mostu, samo su neki od incidenata u posljednje vrijeme koje su na svojoj koži osjetili srpski povratnici.

"Jer vi kada uzmete crkvu oko koje se Srbi okupljaju, jedino mjesto oko kojeg se mogu okupljati u FBiH, onda ste im oduzeli i pravo na život, a samim tim ste im oduzeli i imovinu jer će oni da odu i da se odsele. To je poenta kompletne priče", kaže Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

"Ja ovim putem pozivam međunarodnu zajednicu da reaguje, kao i političare iz FBiH. Mene zaista zabrinjava njihovo ćutanje, jer svako ćutanje znači da oni odobravaju te postupke. Političari iz FBiH odobravaju da se nelegalno otima imovina SPC. Mi onda u BiH imamo mnogo ozbiljniji problem nego što smo mislili", kaže Aleksandar Goganović, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH.

Oglasila se i Delegacija EU u BiH. Doduše ne u kameru već putem saopštenja. ne misli da je nelegalno otimanje imovine neki problem, pa još uvijek nismo čuli njihov stav o ovom incidentu. Luiđi Soreka, nije imao vremena za našu TV ekipu.

"Evropska unija u BiH upoznata je sa pitanjem koje se odnosi na Pravoslavnu crkvu u Bugojnu. Kako je predmet trenutno u toku pred domaćim pravosudnim organima, Evropska unija nije u poziciji da komentariše suštinu slučaja. Imajući u vidu osjetljivost ovog pitanja, Evropska unija vjeruje da će ono biti riješeno blagovremeno, u skladu sa vladavinom prava, važećim domaćim pravnim okvirom i međunarodnim obavezama BiH, uključujući i one koje se odnose na slobodu vjeroispovijesti i pravo na imovinu", navode iz Delegacije EU i BiH.

Po saznanju o dešavanjima u Bugojnu, ministar pravde Srpske Goran Selak, kontaktirao je načelnika opštine Bugojno i direktora geodetske uprave FBiH i ministra pravde Federacije BiH, kako bi se ova situacija riješila u korist SPC i kako do ovih situacija ne bi više dolazilo.

"Mi kao Ministarstvo smo se stavili na raspolaganje da damo svu pravnu pomoć", rekao je Selak.

Ovakvi slučajevi se ne smiju tolerisati, kratko je prokomentarisao predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske, Alija Tabaković.

"Svako otimanje i otuđivanje imovine njenih vlasnika bilo da se tiče vjerskih zajednica, privatnih lica, dakle, to je nedopustivo i neprihvatljivo bilo o kome da se radi", kaže Alija Tabaković, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske.

Pokušaji otimanja preostale imovine Srpske pravoslavne crkve predstavljaju završni čin cementiranja etničkog čišćenja srpskog naroda na području Bugojna, stava je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.

Ono što je danas spor oko zemljišnih knjiga, sutra može postati pitanje opstanka čitave zajednice. Zato iz Republike Srpske poručuju da će iskoristiti sva pravna i institucionalna sredstva kako bi spriječili nezakonito oduzimanje imovine SPC i zaštitili prava srpskih povratnika u FBiH.