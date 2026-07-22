Kojić: SNSD u ovom mandatu odbranio ustavnopravnu poziciju Republike Srpske

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić rekao je da je SNSD u ovom mandatu dobro branio ustavnopravnu poziciju Republike Srpske i njenih građana iako su stavovi pojedinih političara i stranaca bili koncipirani na otimanju nadležnosti Srpske.

Kojić je naveo da poslanik Naše stranke Sabina Ćudić političku karijeru i politiku svoje stranke bazira na mržnji prema Srbima i predsjedniku Miloradu Dodiku, prenosi Srna.

Kojić je istako da SNSD ni na koji način ne može biti krivac za stopiranje evropskog puta.

- Oni koji su predlagali, zajedno sa strancima, sa Kristijanom Šmitom i /Majklom/ Marfijem, evropske zakone, gledali su u tim evropskim zakonima da oduzimaju nadležnost Republike Srpske - naglasio je Kojić.

Kojić je naveo da je Sabina Ćudić "stečajni upravnik" svoje političke partije.

- Sada, na kraju ovog mandata, iskreno da kažem, zato što je srbomrzac, prije svega, zato što ne poštuje narod koji živi u Republici Srpskoj, ne poštuje Srbe koji žive u FiH, neka i ostane stečajni upravnik, pa neka se snalazi u nekim drugim poslovima - poručio je Kojić.

Govoreći o pokušaju oduzimanja imovine Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu, Kojić je rekao da je to kontinuitet, ne samo oduzimanja imovine, već i napada na povratnike, skrnavljenja grobalja, skrnavljenja crkava, napada na sveštenike Srpske pravoslavne crkve u FBiH.

Kojić je zaključio da je udar na temelj vjere, udar na kompletan narod.