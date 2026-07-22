Sezonci u Hrvatskoj ostali bez zarade

Grupa sezonskih radnika iz Srbije tvrdi da se ovogodišnji odlazak na rad u Hrvatskoj pretvorio u pravu noćnu moru.

Umjesto zarade, kući su se vratili prije kraja sezone, bez plata i sa tvrdnjom da im poslodavac nije obezbijedio radne dozvole.

Jedan od radnika, kuvar koji je želio da ostane anoniman, ispričao je za N1 Srbija da su on i njegove kolege vjerovali poslodavcu da će administrativni problemi uskoro biti riješeni, zbog čega su počeli da rade iako dozvole još nisu bile izdate.

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S druge strane, vlasnik više ugostiteljskih objekata odbacio je optužbe, poručivši da je riječ o „lažnim prozivkama“ koje ne želi dodatno da komentariše.

Oko 40 radnika stiglo na sezonu

Prema riječima anonimnog kuvara, u Hrvatsku je stiglo oko 40 radnika iz Srbije, koji su bili raspoređeni u pet ugostiteljskih objekata istog vlasnika.

Kako tvrdi, svu potrebnu dokumentaciju za izdavanje radnih dozvola predali su još u aprilu, ali su, uprkos tome što dozvole nisu bile gotove, počeli da rade vjerujući da će procedura uskoro biti završena.

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„Najprije smo čistili i pripremali lokale, a potom počeli da radimo. Nakon otprilike mesec dana, krajem juna, u jedan restoran došle su sanitarna, poreska i turistička inspekcija, zatvorile objekat i napisale kazne vlasniku, ali i zaposlenima koji su radili bez radnih dozvola. Vlasniku je rečeno da zatvori sve lokale dok ne riješi taj problem kako mu inspekcije ne bi nastavile pisati kazne“, ispričao je kuvar.

Ostali i bez plata

Radnici tvrde da nakon toga nisu dobili ni novac koji su zaradili.

Početkom jula svi su se vratili u Srbiju, uz obećanje poslodavca da će riješiti dokumentaciju i ponovo ih pozvati na posao.

Međutim, kuvar kaže da nije želio da se vraća.

„Nakon svega nisam imao namjeru da se vraćam. Tražio sam samo svoju zaradu, ali sam u međuvremenu odustao i od toga. Čuo sam da su neki ugostiteljski objekti ponovo otvoreni i da sada u njima rade ljudi sa hrvatskim državljanstvom“, rekao je on.

„Za devet godina niko me nije zakinuo“

Sagovornik ističe da mu je ovo bila deveta sezona rada na hrvatskom primorju i da ranije nije imao nikakvih problema.

„Za devet godina rada u Hrvatskoj niko me nije zakinuo ni za jedan evro. Ovo je prvi put da mi se nešto ovakvo dogodilo“, kaže kuvar.

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Prema njegovim riječima, ukupna šteta koju je pretrpjelo oko 40 radnika iznosi više desetina hiljada evra.

Zbog toga je odlučio da javno govori o svom iskustvu kako bi upozorio druge sezonske radnike da budu oprezni prilikom ugovaranja poslova u inostranstvu.

Poslodavac, s druge strane, odbacuje sve optužbe i tvrdi da navodi radnika nisu tačni.