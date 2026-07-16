Ima jedan trenutak kada se dugo zaključana vrata konačno pomjere, a kroz njih udari toplina koju niste osjećali mjesecima. Sezona Lava je upravo taj prag, mjesto gd‌je se hladan hodnik od‌jednom pretvara u sunčanu sobu.

Od 22. jula, kada Sunce uđe u vatreni znak, tri znaka osjetiće kako novac stiže sa svih strana, ne kao stidljiva kap, već kao mlaz. Lav, Ovan i Vaga izlaze iz perioda stezanja kaiša u nešto sasvim drugačije.

Lav: Kraj godine u kojoj ste sve plaćali sami

Godinama ste bili taj koji izvlači cijeli sto iz minusa, a niko nije ni pitao kako vi spavate. Od posljednje sedmice jula, tačnije oko 25. u mjesecu, stiže poziv koji ste prestali da očekujete, ponuda za posao ili honorar koji zatvara stari dug od nekoliko hiljada evra. Prvi put poslije dugo vremena, sabirate cifre bez knedle u grlu. Uzmite ono što vam se nudi i nemojte se pravdati što tražite više.

Ovan: Novac koji vam se izmicao staje vam u ruku

Posljednjih mjeseci trošili ste više nego što je ulazilo, i svaki račun je d‌jelovao kao lični napad. Sredinom sezone, u prvim danima avgusta, dolazi isplata koja se odugovlačila, ili prodaja nečega što je stajalo neiskorišćeno. Finansijski vjetar u leđa stiže baš kad ste htjeli da odustanete od plana. Ne bacajte sve na prvu želju iz izloga, sačuvajte trećinu i disaćete mnogo lakše na jesen.

Vaga: Telefon koji zvoni i mijenja mjesec dana unaprijed

Predugo ste mjerili tuđe potrebe i zaboravili da i vaš tanjir smije da bude pun. Krajem jula, oko 28. u mjesecu, stiže neočekivan prijedlog za saradnju ili vraćanje pozajmice koju ste bili otpisali.

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Novčani horoskop vam sada radi u korist, a ne kao dosad, kroz sitna odricanja. Reci da bez odugovlačenja, ali pročitaj sitna slova prije nego što potpišete.

Kako da ne propustite svoj trenutak

Kada vas neko pozove ili ponudi, nemojte automatski reći da razmislite pa zaboraviti da uzvratite poziv. Ova sezona Lava nagrađuje one koji podignu slušalicu i kažu da.

Držite račun u glavi, ali ne dozvolite da vas strah od greške vrati na staro. Prag je otvoren, a soba iza njega je topla i puna svjetla koje ste zaslužili svakim mjesecom u kojem ste izdržali, prenosi Krstarica.