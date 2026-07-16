Stroga pravila u Njemačkoj: Ženi zabranili ulaz u supermarket

U Nemačkoj vlasnici prodavnica imaju pravo da pojedinim kupcima zabrane ulazak u svoje objekte, a takva odluka ne mora da bude doneta samo zbog krađe.

Dovoljno je da neko svojim ponašanjem više puta remeti red u prodavnici ili ugrožava druge kupce i zaposlene, pa da ostane bez mogućnosti da se više vrati u taj objekat.

Kako piše nemački portal T-Onlajn, trgovinski lanci ovu mjeru koriste kao krajnje sredstvo kada procijene da neko svojim ponašanjem ozbiljno narušava normalan rad prodavnice. Pravni osnov za takvu odluku nalazi se u pravu vlasništva, koje vlasnicima i upravljačima objekata omogućava da sami odlučuju kome će dozvoliti ulazak u svoje prostorije.

Zabrana nije rezervisana samo za lopove

Iako se mnogi pitaju da li zabrana ulaska može da uslijedi samo zbog krađe, u praksi postoji mnogo više razloga zbog kojih trgovci mogu da preduzmu ovu mjeru.

Najčešće se izriče osobama koje uporno krše pravila ponašanja u prodavnici ili ometaju njen rad. To uključuje vrijeđanje i uznemiravanje drugih kupaca, agresivno ponašanje prema zaposlenima, oštećivanje imovine, krađu, ali i druge radnje koje remete normalno funkcionisanje objekta.

Stil Loše vijesti za ljubitelje H&M-a: Zatvara se 170 prodavnica

Jedan od primjera zabilježen je u Minhenu, gdje je Okružni sud potvrdio zabranu ulaska ženi koja je redovno uznemiravala kupce i ostavljala robu na pogrešnim mjestima po prodavnici. Sud je ocijenio da takva zabrana nije sporna, posebno zato što se u neposrednoj blizini nalaze druge prodavnice u kojima može da obavlja kupovinu.

Zabrana može da traje i neograničeno

Trajanje zabrane zavisi od odluke vlasnika ili upravljača objekta. Ona može biti privremena, može biti ukinuta nakon određenog vremena, ali može važiti i neograničeno.

Ovo pravo ne odnosi se samo na prodavnice. I privatna lica mogu u svakom trenutku zabraniti ulazak u svoj stan ili kuću, bez obaveze da obrazlože razloge. Takva odluka može se odnositi na podstanare, majstore ili druge posjetioce.

Ako se promijeni vlasnik objekta ili zakupac prostora, ranije izrečena zabrana uglavnom prestaje da važi. Ipak, novi vlasnik ili zakupac može donijeti novu odluku i ponovo zabraniti ulazak istoj osobi, prenosi Nova.