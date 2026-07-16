Logo

Ukrajina dobila novog premijera! Korecki na čelu Vlade

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 11:50

Komentari:

0
Украјина добила новог премијера! Корецки на челу Владе
Foto: Tanjug / AP / Evgeniy Maloletka

Vrhovna rada Ukrajine imenovala je Sergeja Koreckog za novog premijera, podržavši prijedlog Vladimira Zelenskog sa 289 glasova (od 450), prenio je danas Ukrinform.

Korecki (48) je četvrti premijer tokom mandata Zelenskog, a na toj funkciji naslijedio je Juliju Sviridenko, čiju je ostavku parlament prihvatio 14. jula, što je automatski dovelo do ostavke cijele vlade.

Novi premijer rođen je u Lucku i veći dio karijere proveo je u energetskom sektoru.

Prije imenovanja vodio je državnu grupu Naftogas Ukrajine, a prethodno je bio na čelu kompanija Ukrnafta i Ukrtatnafta, koje su 2022. godine prešle u državno vlasništvo.

Prema zvaničnim podacima, pod njegovim rukovodstvom Ukrnafta je od kompanije koja je u periodu od 2013. do 2022. bilježila više od oko 196 miliona evra gubitaka, postala jedna od najprofitabilnijih firmi u zemlji, ostvarivši oko 784 miliona evra neto dobiti tokom 2023. i 2024. godine.

Korecki je ranije obavljao funkcije generalnog direktora holdinga Kontinuum i lanca benzinskih stanica WOG, dok je 2019. osnovao kompaniju "Idealist Coffee Co".

Od maja 2025. godine bio je predsednik Upravnog odbora Naftogasa, koji je prošlu godinu završio sa prihodima od oko 5,32 milijarde evra, što je rast od 5,7 odsto u odnosu na 2024.

Zelenski je dostavio parlamentu predlog za njegovo imenovanje 15. jula, nakon što je Korecki prethodno predstavio poslanicima vladajuće stranke "Sluga naroda" svoju viziju rada nove vlade i prioritete budućeg kabineta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Korecki

Ukrajina

Vladimir Zelenski

Komentari (0)

Više iz rubrike

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Svijet

Netanjahu ipak neće otputovati za Ameriku

5 h

0
Халкидики Грчка

Svijet

Strašna tragedija na Halkidikiju: Poginuli majka, otac i beba, djevojčica (7) se bori za život

5 h

0
Линколнов меморијал и Рефлектујући базен виде се са Вашингтоновог споменика, у сриједу, 15. јула 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

SAD uvodi nove carine na uvoz razne robe iz Brazila

6 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Peter Sijarto se povlači iz politike: Dobio novi posao, oglasio se i Orban

6 h

0

  • Najnovije

16

38

Stevandić: Bećirović bi u svakoj drugoj državi bio uhapšen i smijenjen

16

28

Bivši ministar mijenja prezime: "Jer se tako osjećam i d‌jelujem"

16

25

Ognjen Vranješ otkrio kojeg bi saigrača izabrao da mu čuva leđa

16

17

Digli cijene hljeba pa dobili 54.000 maraka kazni

16

05

Stroga pravila u Njemačkoj: Ženi zabranili ulaz u supermarket

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima