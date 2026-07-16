Ukrajina dobila novog premijera! Korecki na čelu Vlade

Vrhovna rada Ukrajine imenovala je Sergeja Koreckog za novog premijera, podržavši prijedlog Vladimira Zelenskog sa 289 glasova (od 450), prenio je danas Ukrinform.

Korecki (48) je četvrti premijer tokom mandata Zelenskog, a na toj funkciji naslijedio je Juliju Sviridenko, čiju je ostavku parlament prihvatio 14. jula, što je automatski dovelo do ostavke cijele vlade.

Novi premijer rođen je u Lucku i veći dio karijere proveo je u energetskom sektoru.

Prije imenovanja vodio je državnu grupu Naftogas Ukrajine, a prethodno je bio na čelu kompanija Ukrnafta i Ukrtatnafta, koje su 2022. godine prešle u državno vlasništvo.

Prema zvaničnim podacima, pod njegovim rukovodstvom Ukrnafta je od kompanije koja je u periodu od 2013. do 2022. bilježila više od oko 196 miliona evra gubitaka, postala jedna od najprofitabilnijih firmi u zemlji, ostvarivši oko 784 miliona evra neto dobiti tokom 2023. i 2024. godine.

Korecki je ranije obavljao funkcije generalnog direktora holdinga Kontinuum i lanca benzinskih stanica WOG, dok je 2019. osnovao kompaniju "Idealist Coffee Co".

Od maja 2025. godine bio je predsednik Upravnog odbora Naftogasa, koji je prošlu godinu završio sa prihodima od oko 5,32 milijarde evra, što je rast od 5,7 odsto u odnosu na 2024.

Zelenski je dostavio parlamentu predlog za njegovo imenovanje 15. jula, nakon što je Korecki prethodno predstavio poslanicima vladajuće stranke "Sluga naroda" svoju viziju rada nove vlade i prioritete budućeg kabineta.