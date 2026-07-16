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Strašna tragedija na Halkidikiju: Poginuli majka, otac i beba, djevojčica (7) se bori za život

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ATV redakcija
16.07.2026 11:00

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Халкидики Грчка
Foto: Pexel/ Γεώργιος Μπούζμπας

Nezapamćena tragedija dogodila se u srijedu poslije podne na Halkidikiju, kada su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći poginuli majka (28), šestomjesečna beba i otac (35), dok se ljekari i dalje bore za život njihove sedmogodišnje kćerke.

Prema dosadašnjim informacijama, automobil sa moldavskim registarskim tablicama, u kojem se nalazila četvoročlana porodica iz Moldavije, iz još neutvrđenih razloga sudario se sa cisternom koja je dolazila iz suprotnog smjera, prema Ormiliji.

Snaga udara bila je razorna i putnički automobil je potpuno smrskan.

Majka i beba poginule na licu mjesta

Majka i šestomjesečna beba zadobile su smrtonosne povrede.

Spasioci su ih izvukli iz uništenog automobila bez znakova života, a ljekari u Domu zdravlja u Agios Nikolaosu mogli su samo da konstatuju smrt.

Vatrogasci sijekli olupinu da bi spasili oca i djevojčicu

Otac i sedmogodišnja djevojčica ostali su zaglavljeni u potpuno uništenom vozilu.

U velikoj akciji spasavanja vatrogasci su, uz pomoć dobrovoljaca iz jedinice za zaštitu šuma Metamorfosi, specijalnom opremom sijekli automobil kako bi izvukli teško povrijeđene.

Otac je iz olupine izvučen živ i hitno prevezen u Opštu bolnicu na Halkidikiju.

Ljekari su satima pokušavali da mu spasu život, ali je zbog težine povreda preminuo.

Prema pisanju grčkih medija, i otac i djevojčica zadobili su teške povrede glave.

Ljekari se bore za život sedmogodišnje djevojčice

Nakon ukazane prve pomoći, djevojčica je prebačena u bolnicu „Papageorgiju“ u Solunu, gdje se ljekari i dalje bore za njen život.

Njeno zdravstveno stanje je teško.

Zbog težine nesreće regionalni put Sitonija bio je satima zatvoren za saobraćaj, a policija je vozila preusmjeravala alternativnim pravcima preko Metagicija.

Kroz naselje Metamorfosi formirale su se kilometarske kolone, dok je saobraćaj iz pravca Soluna ka Sitoniji bio privremeno obustavljen kod Vatopedija.

Istraga u toku

Uzrok tragične nesreće još nije poznat.

Istragu vodi Odjeljenje saobraćajne policije u Poligirosu, koje utvrđuje kako je došlo do kobnog sudara putničkog automobila i cisterne.

(Glas Srpske )

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Grčka

Saobraćajna nesreća

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