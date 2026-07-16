Strašna tragedija na Halkidikiju: Poginuli majka, otac i beba, djevojčica (7) se bori za život

Autor:ATV redakcija
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Nezapamćena tragedija dogodila se u srijedu poslije podne na Halkidikiju, kada su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći poginuli majka (28), šestomjesečna beba i otac (35), dok se ljekari i dalje bore za život njihove sedmogodišnje kćerke.
Prema dosadašnjim informacijama, automobil sa moldavskim registarskim tablicama, u kojem se nalazila četvoročlana porodica iz Moldavije, iz još neutvrđenih razloga sudario se sa cisternom koja je dolazila iz suprotnog smjera, prema Ormiliji.
Snaga udara bila je razorna i putnički automobil je potpuno smrskan.
Majka i šestomjesečna beba zadobile su smrtonosne povrede.
Spasioci su ih izvukli iz uništenog automobila bez znakova života, a ljekari u Domu zdravlja u Agios Nikolaosu mogli su samo da konstatuju smrt.
Otac i sedmogodišnja djevojčica ostali su zaglavljeni u potpuno uništenom vozilu.
U velikoj akciji spasavanja vatrogasci su, uz pomoć dobrovoljaca iz jedinice za zaštitu šuma Metamorfosi, specijalnom opremom sijekli automobil kako bi izvukli teško povrijeđene.
Otac je iz olupine izvučen živ i hitno prevezen u Opštu bolnicu na Halkidikiju.
Ljekari su satima pokušavali da mu spasu život, ali je zbog težine povreda preminuo.
Prema pisanju grčkih medija, i otac i djevojčica zadobili su teške povrede glave.
Nakon ukazane prve pomoći, djevojčica je prebačena u bolnicu „Papageorgiju“ u Solunu, gdje se ljekari i dalje bore za njen život.
Zbog težine nesreće regionalni put Sitonija bio je satima zatvoren za saobraćaj, a policija je vozila preusmjeravala alternativnim pravcima preko Metagicija.
Kroz naselje Metamorfosi formirale su se kilometarske kolone, dok je saobraćaj iz pravca Soluna ka Sitoniji bio privremeno obustavljen kod Vatopedija.
Uzrok tragične nesreće još nije poznat.
Istragu vodi Odjeljenje saobraćajne policije u Poligirosu, koje utvrđuje kako je došlo do kobnog sudara putničkog automobila i cisterne.
(Glas Srpske )
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