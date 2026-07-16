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Detalji užasa u BiH: Osumnjičen da je majku i brata ubio lopatom

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 11:32

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Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом
Foto: ATV BL

Sinoć se u sarajevskom naselju Hrasnica dogodila stravična tragedija. Kako je potvrdio MUP KS ubijene su dvije osobe.

Prema nezvaničnim informacijama Avaza, muškarac je usmrtio majku i brata. Takođe, Avaz nezvanično saznaje da je ovaj brutalni zločin počinjen lopatom.

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Na lice mjesta odmah su upućene jake snage policije i ekipe hitne pomoći, a policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo su brzom reakcijom locirali i lišili slobode osumnjičenog.

Pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Sarajevo obavljen je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti, motiv, kao i tačan tok ovog zločina.

Istražni organi nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih detalja ovog dvostrukog ubistva, a više zvaničnih informacija o identitetu stradalih i motivima napada očekuje se nakon završetka istražnih radnji.

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Tagovi :

Hrasnica

Ubistvo

Sarajevo

tragedija

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