Detalji užasa u BiH: Osumnjičen da je majku i brata ubio lopatom

Autor:ATV redakcija
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Sinoć se u sarajevskom naselju Hrasnica dogodila stravična tragedija. Kako je potvrdio MUP KS ubijene su dvije osobe.
Prema nezvaničnim informacijama Avaza, muškarac je usmrtio majku i brata. Takođe, Avaz nezvanično saznaje da je ovaj brutalni zločin počinjen lopatom.
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Na lice mjesta odmah su upućene jake snage policije i ekipe hitne pomoći, a policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo su brzom reakcijom locirali i lišili slobode osumnjičenog.
Pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Sarajevo obavljen je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti, motiv, kao i tačan tok ovog zločina.
Istražni organi nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih detalja ovog dvostrukog ubistva, a više zvaničnih informacija o identitetu stradalih i motivima napada očekuje se nakon završetka istražnih radnji.
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