Malverzacijama oštetio firmu iz Doboja za 83.000 KM

Dobojska policija podnijela je prijavu protiv M.B. iz Petrova zbog sumnje da je zloupotrebio položaj zamjenika direktora u jednom preduzeću kako bi svojoj firmi pribavio korist u iznosu od 83.118 KM.

U PU Doboj navode da je protiv M.B. podnesen izvještaj tužilaštvu zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica.

”Za prijavljenog postoje osnovi sumnje da je, kao zamjenik direktora, a ujedno i ovlašteno lice za zastupanje privrednog društva iz Doboja od februara 2024. do septembra 2025. godine, tom društvu ispostavilo više fiktivnih računa svog samostalnog preduzetništva, a potom naložilo da se sredstva sa žiro računa privrednog društva uplate na račun samostalnog preduzetništva”, saopštila je PU Doboj.

Dodaju da je na taj način osumnjičeni pribavio protivpravnu korist u iznosu od 83.118 KM, za koliko je oštećeno preduzeće iz Doboja.