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Razbijena kriminalna mreža za krijumčarenje migrnata: Petoro uhapšenih, među njima i dva policajca

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ATV redakcija
16.07.2026 10:49

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Европол мигранти хапшење
Foto: Europol

U Evropolovoj akciji uhapšeno je 5 osoba od kojih je dvoje policajca zbog sumnje da su bili dio organizovane kriminalne grupe koja se bavila krijumčarenjem migranta preko bugarsko-srpske granice do Zapadne Evrope.

Prema navodima, kriminalna mreža prokrijumčarila je veliki broj migranata između januara i jula 2026. godine, prevozeći ih preko Bugarske, kroz Srbiju ka zemljama zapadne Evrope.

Na pet pretraženih lokacija uhapšeno je 5 osoba, od kojih je dvoje policajaca, a zaplijenjena su tri vozila, vatreno oružje i municija, radio stanicu, mobilne uređaje i gotovinu u iznosu od 5.700 evra i 40.000 dinara.

Inače, kriminalna mreža, aktivna od 2025. godine, osumnjičena je za krijumčarenje migranata iz Turske preko Bugarske i Srbije u Zapadnu Evropu. Glavni članovi mreže su državljani Srbije sa sjedištem u Pirotu, a mreža je navodno umješana u krijumčarenje velikih grupa avganistanskih državljana.

Хапшење
Hapšenje

Migranti koji su stizali iz Turske transportovani su kroz Bugarsku, gdje su ostavljeni blizu bugarsko-srpske granice. Odatle su samostalno prelazili granicu do unaprijed dogovorenih GPS koordinata, gdje su ih preuzimali članovi mreže, koji su obezbjeđivali privremeni smještaj i organizovali dalji prevoz preko Srbije ka Zapadnoj Evropi.

Migranti su plaćali oko 1.000 evra, po osobi, za prevoz od bugarsko-srpske granice do Beograda, dok su od Beograda do srpsko-mađarske granice, plaćali oko 300 evra po osobi, navode iz Evropola.

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Uhapšeni policajci

Evropol

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krijumčarenje migratana

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