Prekinut "kokainski put": Zaplijenjeno 20 tona droge

Autor:Milica Jagodić
Komentari:0
Španska Civilna Garda zaplijenila je 11 tona kokaina, 8, 5 tona hašiša, te uhapsila 54 ljudi i na taj način prekinula glavnu rutu za trgovinu kokainom preko Atlantskog okeana.
Između 13. i 26. aprila 2026. godine, Španska Civilna Garda pod vodstvom Evropola, presrela je kriminalne mreže koje su prevozile kokain iz Latinske Amerike u Evropu putem složenih transfera, koji su osmišljeni da izbjegavaju glavne luke.
Tokom ove akcije, otkriveni su sumnjivi brodovi koji su bili umješani u transport droge preko mora, a rezultati govore da je zaplijenjeno 11 tona kokaina, 8,5 tona hašiša, uhapšene 54 osobe i presretnuto 8 brodova, saopšteno je iz Evropola.
Ranije ove godine, Evropol je izdao upozorenje da kriminalne mreže sve više preusmjeravaju trgovinu kokainom sa glavnih evropskih luka ka manje poznatim vodenim putevima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h1
Najnovije
15
56
15
52
15
46
15
43
15
38
Trenutno na programu