Prekinut "kokainski put": Zaplijenjeno 20 tona droge

Milica Jagodić
08.05.2026 13:20

Španska Civilna Garda zaplijenila je 11 tona kokaina, 8, 5 tona hašiša, te uhapsila 54 ljudi i na taj način prekinula glavnu rutu za trgovinu kokainom preko Atlantskog okeana.

Između 13. i 26. aprila 2026. godine, Španska Civilna Garda pod vodstvom Evropola, presrela je kriminalne mreže koje su prevozile kokain iz Latinske Amerike u Evropu putem složenih transfera, koji su osmišljeni da izbjegavaju glavne luke.

Tokom ove akcije, otkriveni su sumnjivi brodovi koji su bili umješani u transport droge preko mora, a rezultati govore da je zaplijenjeno 11 tona kokaina, 8,5 tona hašiša, uhapšene 54 osobe i presretnuto 8 brodova, saopšteno je iz Evropola.

Droga

Ranije ove godine, Evropol je izdao upozorenje da kriminalne mreže sve više preusmjeravaju trgovinu kokainom sa glavnih evropskih luka ka manje poznatim vodenim putevima.

