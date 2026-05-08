Pacijentkinja iz Banjaluke uspješno transportovana u Beograd

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Republike Srpske u saradnji sa medicinskom ekipom danas su uspješno transportovali četrdesettrogodišnju pacijentkinju iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci do Kliničkog centra Srbije radi hitnog operativnog zahvata i tretmana aneurizme cerebralne arterije.

"Transport je obavljen po unaprijed propisanim bezbjednosnim i medicinskim protokolima, uz angažovanje stručnih timova obje zdravstvene ustanove", saopšteno je iz ove uprave.

Pacijentkinja je predata neurohirurškom timu Kliničkog centra Srbije radi daljeg dijagnostičko terapijskog postupka.

Iz ove uprave je naglašeno da će nastaviti svoju misiju pomaganja i spasavanja stanovništva.