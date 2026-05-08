Memorijalni centar Srpske osnovao Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi

Kolektiv Memorijalnog centra Republike Srpske osnovao je Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi, sa željom da kroz humanost, solidarnost i lični doprinos pruži podršku onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Tim povodom, zaposleni u Memorijalnom centru Republike Srpske danas su organizovano darovali krv, potvrđujući da kultura sjećanja i odgovornost prema društvu ne podrazumijeva samo očuvanje istorijskog pamćenja, već i konkretna humana djela i brigu o zajednici.

Osnivanje Aktiva dobrovoljnih davalaca krvi predstavlja još jednu potvrdu da Memorijalni centar, osim svoje institucionalne i društvene misije, njeguje vrijednosti humanosti, zajedništva i odgovornosti prema narodu i društvu.

Istovremeno, Memorijalni centar Republike Srpske intenzivno radi na pripremi Svečane akademije i otvaranju najsveobuhvatnije baze audio-vizuelnih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda, kao i na realizaciji drigih memorijalnih sadržaja, saopštili su ispred Memorijalnog centra Republike Srpske.