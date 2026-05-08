Dodik: Srpski narod ostavio dubok trag stradanja, ali i nepokolebljive hrabrosti i požrtvovanosti

"Republika Srpska s ponosom i dostojanstvom obilježava važne istorijske datume, među kojima posebno mjesto zauzima i 9. maj - Dan pobjede nad fašizmom, simbol pobjede slobodarskog svijeta nad fašističkim i nacističkim zlom", navodi Dodik na Iks-u i dodaje:

"U borbi za slobodu, opstanak i pravo na život, srpski narod je u Prvom i Drugom svjetskom ratu, kao i u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, podnio ogromne žrtve, ostavljajući dubok trag stradanja, ali i nepokolebljive hrabrosti i požrtvovanosti".

Republika Srpska s ponosom i dostojanstvom obilježava važne istorijske datume, među kojima posebno mjesto zauzima i 9. maj - Dan pobjede nad fašizmom, simbol pobjede… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 8, 2026

Kako navodi lider SNSD-a, žrtve nas trajno obavezuju da ih nikada ne zaboravimo i da čuvamo istinu, njegujemo kulturu sjećanja i s ponosom prenosimo budućim generacijama sjećanje na našu slavnu i stradalničku istoriju.