Povelja opštine Foča premijeru Miniću

U Foči danas počinje obilježavanje Dana opštine - 9. maja, a centralni dio proslave planiran je za sutra, kada će Povelja opštine biti uručena premijeru Republike Srpske Savi Miniću.

Priznanje Počasnog građanina na svečanoj sjednici Skupštine opštine biće uručeno ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staši Košarcu.

Plaketa opštine Foča, koja se prvi put dodjeljuje, biće uručena istaknutom hirurgu iz Sente Emilu Farkašu i posthumno nekadašnjem poslaniku Narodne skupštine Republike Srpske Srđanu Todoroviću.

Biće uručena i Svetosavska nagrada najuspješnijim đacima i studentima fočanskih škola i fakulteta, koji će biti nagrađeni sa po 500 KM, a istim novčanim iznosom biće vrednovani i zapaženi rezultati pojedinaca u različitim oblastima društva. Tokom sjednice biće uručeno 10 zahvalnica.

Osim sumiranja rezultata rada u protekloj godini, fokus svečane sjednice Skupštine opštine biće na budućnosti Foče kao administrativnog, turističkog i univerzitetskog centra koji će uskoro i formalno postati grad.

Sjednica je zakazana za sutra u podne u sali Gradskog pozorišta, dok će u 11.00 časova biti položeno cvijeće kod spomen-obilježja, čime će se odati počast onima koji su dali živote za slobodu ovog kraja.

Foča obilježava Dan opštine kada je i Dan pobjede nad nacizmom i fašizmom, zbog velikog doprinosa ovog kraja u borbi za slobodu u Drugom svjetskom ratu.

Fočanska republika i Fočanski propisi - prvi pravni akti nove Jugoslavije, liječenje promrzlih učesnika Igmanskog marša, osnivanje čuvene Vojnomedicinske akademije /VMA/, Partizanska olimpijada, ustanovljavanje Ordena "Narodni heroj", Bitka na Sutjesci, neki su od važnih dešavanja u Foči tokom Drugog svjetskog rata.

Kulturni dio programa sutra će biti zaokružen koncertom Etno-grupe "Trag", koji je zakazan za 19.00 časova u Gradskom pozorištu. Posebnu draž ovom nastupu daće učešće Dječijeg hora Hrama Svetog Save u Foči.

Za večeras u 21.00 čas na platou ispred Centra za kulturu i informisanje zakazan je koncert Ace Pejovića, za koji vlada veliko interesovanje publike iz šire regije.

Iz lokalne uprave pozvali su građane da se pridruže obilježavanju Dana opštine.