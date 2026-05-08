Dodikove posjete Americi i Rusiji jačaju poziciju Srpske

Posjeta delegacije Republike Srpske Rusiji, kao i nedavni boravak Milorada Dodika u SAD, potvrđuju međunarodni kapacitet i jačanje pozicije Srpske, izjavio je Srni politički analitičar Stevica Deđanski.

Deđanski je naveo da sve to pokazuje da Republika Srpska vodi balansiranu politiku u interesu srpskog naroda, na šta samo neprijatelji Srpske mogu da imaju zamjerku.

On je rekao da je izuzetno bitna aktuelna posjeta Moskvi delegacije Republike Srpske u kojoj su predsjednik Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i Dodik tokom koje će prisustvovati proslavi Dana pobjede na fašizomom i razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Deđanski je napominje da se ne treba zaboraviti da je Dodik ranije imao brojne susrete sa Putinom, ali i šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim, kao i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

On kaže da je veliki uspjeh nedavna posjeta Dodika SAD, gd‌je mu je uručena nagrada Univerziteta "Džadson", što simbolizuje povratak na američku političku scenu.

"To je veliki uspeh od situacije, da smo imali dio političara u Republici Srpskoj, koji je nepravedno bio pod sankcijama bivše američke administracije do toga da Dodik sada ide i dobija američku nagradu. To simbolizuje povratak na američku scenu i na razumijevanje Amerike za pitanja Srba u Republici Srpskoj", ocijenio je Deđanski.

U REGIONU JEDINO SPRSKI NAROD BAŠTINI TRADICIJU ANTIFAŠIZMA

Osvrćući se na značaj prisustva delegacije Republike Srpske sutrašnjoj Paradi povodom Dana pobjede u Moskvi, u kontekstu borbe Srpske protiv istorijskog revionizma i za očuvanje antifašističke tradicije, Deđanski je napomenuo da u regionu jedino srpski narod baštini te vrijednosti.

"Jedni smo mi bili antifašisti, drugi nemaju šta da slave. Oni su čak promenili naziv praznika, pa taj da zovu Dan Evrope, a ne Dan pobede. To je njima `dan gubitka`, ali ne mogu tak da kažu. To je Dan pobede protiv fašizma koji se povampirio na raznim mjestima i zato je dobro da mi budemo na pravednoj strani istorije", kaže Deđanski.

On je naveo da je pravedna strana istorije pobijedila i da će pobijediti ponovo, i da to srpski narod baštini.

Deđanski napominje da je ranije na Paradi povodom Dana pobjede u Moskvi bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a sada će biti delegacija Republike Srpske, čime srpski narod ponovo pokazuje da je na ispravnoj strani istorije, kako god da sad svijet d‌jeluje.

On ističe da je prisustvo Paradi u Moskvi svojevrsno priznanje Republici Srpskoj i srpskom narodu.

"Ukazuje se posebna čast i poštovanje, prema Dodiku, prema Republici Srpskoj i prema srpskom narodu. Ne znam šta mi možemo više od toga da očekujemo u sadašnjim međunarodnim okolnostima, koje se definitivno mijenjaju u našu korist", rekao je Deđanski.

DODIKOVE POSJETE SAD I RUSIJI OJAČAĆE I POZICIJU SRPSKE

Što se tiče pozicije Republike Srpske u regionu, Deđanski je ocijenio da će ove posjete SAD i Rusiji ojačati poziciju Republike Srpske, ali i Srbije u njihovoj borbi za poštovanje međunarodnog prava.

Deđanski kaže da sve ovo može imati ekonomske benefite koji bi promijenili region, što je bila ideja američke administracije Donalda Trampa u prvom mandatu, kada je htio da se ekonomski razvija Balkan.

On je podsjetio da je tada pominjana mogućnost da Američka razvojna banka počne sa ulaganjima u regionu i da ljudi počnu da govore o razvoju, a ne više o ekstremizmu, koji sada koriste Zagreb, Sarajevo, nekad i Podgorica.

"To mora da se promeni, i ovo je put, dobar put. Ja znam da njih nervira što to Dodik menja, ali, znate, ne može niko drugi, sem Srbina, to da promeni, i to je najvažniji faktor", istakao je Deđanski.

On ukazuje da pojedine političke elite u regionu vide srpski faktor kao "neprijatelja", zato što ne nude svojim građanima ništa drugo, nego samo mržnju prema Srbiji i Republici Srpskoj.