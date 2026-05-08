Bejbi bum: Srpska bogatija za 29 beba!

Бејби бум: Српска богатија за 29 беба!

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, 12 d‌ječaka i 17 d‌jevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 12 beba, Doboju pet, Zvorniku i Gradišci po tri, Bijeljini i Istočnom Sarajevu po dvije, a u Trebinju i Nevesinju po jedna.

U Banjaluci je rođeno pet d‌ječaka i sedam d‌jevojčica, Doboju tri d‌jevojčice i dva d‌ječaka, Zvorniku dvije d‌jevojčice i d‌ječak, Gradišci dva d‌ječaka i d‌jevojčica, Bijeljini i Istočnom Sarajevu po d‌ječak i d‌jevojčica, a u Trebinju i Nevesinju po d‌jevojčica.

U porodilištima Prijedor i Foča nije bilo poroda

