Srpska delegacija stigla u Moskvu

Srpska delegacija u kojoj su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik NSRS Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigla je u Moskvu gdje se očekuje sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Oni će prisustvovati i proslavi Dana pobjede, 9. maja.

Parada u Moskvi je podsjećanje na Veliki otadžbinski rat i ogromnu žrtvu koju je sovjetski narod podnio.

Dan pobjede nad fašizmom obilježava se u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je kapitulacijom nacističke Njemačke okončan Drugi svjetski rat u Evropi.