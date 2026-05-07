Srpska uspostavila Registar stvarnih vlasnika - šta to znači

07.05.2026 18:30

Влада Републике Српске
Republika Srpska uspostavila je Registar stvarnih vlasnika, važan mehanizam za unapređenje transparentnosti vlasničkih struktura pravnih lica i jačanje borbe protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma.

Registar je dostupan građanima putem internet stranice Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata Republike Srpske, a Republika Srpska je prva u BiH koja je realizovala ovaj projekat, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Uspostavljanje registra predstavlja značajan iskorak ka modernizaciji pravnog i institucionalnog sistema Republike Srpske, ali i važan korak u procesu evropskih integracija.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je riječ o projektu od velikog značaja za jačanje pravne sigurnosti i povjerenja građana u institucije.

"Republika transparentnosti Srpska pokazuje da ima kapacitet da među prvima u regionu provodi ozbiljne reforme u oblasti i borbe protiv finansijskog kriminala. Uspostavljanje Registra stvarnih vlasnika predstavlja važan korak ka jačanju pravne sigurnosti, povjerenja građana i unapređenju poslovnog ambijenta“, rekao je Selak.

On je naglasio da je uspostavljanje registra jedan od ključnih zahtjeva međunarodnih tijela za procjenu sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, uključujući MONIVAL i FATF, posebno u kontekstu procesa ocjenjivanja BiH u vezi sa mogućim stavljanjem na "Sivu listu“.

Selak je podsjetio i da je funkcionalan registar jedan od uslova Evropske unije u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan, te važan segment za ostvarivanje finansijske pomoći EU.

Trenutno je u toku prva testna faza implementacije registra, u okviru koje je uspostavljen testni model sistema sa više od 90 odsto unesenih podataka.

"Naš cilj je da sistem bude potpuno funkcionalan, pouzdan i usklađen sa evropskim standardima, uz istovremenu zaštitu prava i podataka građana i poslovnih subjekata", poručio je Selak.

U narednoj fazi planirano je dodatno tehničko i normativno usklađivanje sistema, povezivanje sa drugim bazama podataka, kao i donošenje posebnog zakona kojim će oblast registra stvarnih vlasnika biti detaljnije uređena i usklađena sa evropskim direktivama i standardima MONIVAL.

