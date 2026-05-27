Janša potvrdio: Postignut koalicioni dogovor

Predsjednik SDS-a Janez Janša objavio je da je postignut koalicioni dogovor o formiranju vlade, gotovo dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora.

"Stekli su se uslovi za podnošenje moje kandidature za premijera", izjavio je Janša novinarima nakon što je njegova stranke postigla koalicioni dogovor s dvije stranke desnog centra.

Janša je najavio da će kandidaturu podnijeti početkom naredne sedmice.

Liberalna stranka Pokret sloboda odlazećeg premijera Roberta Goloba tijesno je pobijedila na parlamentarnim izborima 22. marta ispred SDS-a.

Predsjednik Slovenije Nataša Pirc Musar, nakon konsultacija s političkim strankama, nikome nije dala mandat za sastav vlade jer niko nije imao podršku većine, te je prepustila postupak izbora parlamentu.

U utorak, 2. juna, ističe rok za predlaganje kandidata u drugom krugu potrage za mandatarom, prenosi Srna,