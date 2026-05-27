"SNSD ima više od 40 odsto podrške, kompletna opozicija ispod 30 odsto"

SNSD, prema posljednjim istraživanjima javnog mnjenja rađenim u svim izbornim jedinicama u Republici Srpskoj, ima više od 40 odsto podrške, dok su sve opozicione stranke zajedno ispod 30 odsto, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je istakao da je cilj koalicije okupljene oko SNSD na predstojećim izborima osvajanje dvotrećinske većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dok će kandidati ove stranke za predsjednika Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH pobijediti bez ikakvih problema.

"Osvojićemo ubjedljivu većinu iz Republike Srpske kada je u pitanju Predstavnički dom Parlamentarne skupštine, a rezultat u Narodnoj skupštini Republike Srpske će nam garantovati i pozicioniranje u Domu naroda Parlamentarne skupštine", naveo je Kovačević.

On je istakao da će ova koalicija okupljena oko SNSD-a biti jedinstvena i da će postići dobar izborni rezultat, te da će zajedno nastaviti da se bori za Republiku Srpsku i njena prava.

Kovačević je rekao da narod odlučuje o tome "gdje je mjesto i SNSD-u i opoziciji", te poručio da je opoziciji mjesto "tamo gd‌je jeste - u opoziciji".

"Problem opozicije jeste upravo u tome što im narod na izborima poruči da im je mjesto u opoziciji, a oni, bez obzira na to, u Sarajevu pokušavaju da budu dio vlasti i predstavnici Republike Srpske, iako im je Republika Srpska rekla da to ne mogu biti", naglasio je on.

Kovačević kaže da SNSD već zna kandidate koje će predložiti za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, ali da će imena biti saopštena kada za to bude vrijeme.

Odgovarajući na pitanje koga bi SNSD više želio kao protivkandidata iz opozicije, Draška Stanivukovića ili Branka Blanušu, Kovačević je rekao da je SNSD-u svejedno, ali da brine, "kvalitet ponude za građane u Republici Srpskoj".

"To što opozicija nudi nije najbolji kvalitet u smislu i znanja i u smislu toga na koliko kvalitetan način bi oni eventualno mogli da obavljaju takve poslove, što, srećom, neće imati priliku", rekao je Kovačević za RTRS.

Govoreći o izbornom procesu, Kovačević je istakao da je SNSD uvijek spreman na intervencije iz Sarajeva, te ocijenio da je Centralna izborna komisija BiH bez zakonskog i demokratskog legitimiteta i da predstavlja produženu ruku Kristijana Šmita.

Prema njegovim riječima, uvođenje novih izbornih tehnologija ugroziće jedno od osnovnih demokratskih prava, a to je pravo na tajnost glasanja.

"Kada spojite otisak prsta, video-nadzor i skeniranje numerisanog glasačkog listića, narušava se jedno od osnovnih demokratskih prava, a to je pravo na tajnost glasanja", naglasio je Kovačević.

On je naveo da se SNSD i koalicioni partneri ne plaše izbora, već eventualnih manipulacija i izbornih zloupotreba, ističući da predstavnici većinske volje Republike Srpske kreću u borbu zajedno sa narodom Republike Srpske ne samo protiv opozicije, nego i protiv CIK-a koji je njihov i Šmitov alat borbe protiv Republike Srpske.

"Nas nije strah izbora, zato što smo apsolutno uvjereni u podršku naroda. Strah nas je manipulacije i krađe koju evidentno pripremaju, ali izborićemo se!", poručio je Kovačević.