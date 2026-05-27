Novi stočarski div: Gradi se kompleks za 22 hiljade goveda

Brazil ulaže velika sredstva u jačanje izvoza goveda, a u saveznoj državi Rio Grande do Sul gradi se golemi kompleks koji bi mogao postati jedna od najvažnijih svjetskih izvoznih platformi za živa grla. Projekat pod nazivom Fazenda Sentinela (Fazenda Sentinela) zamišljen je kao strateško središte za izvoz stoke prema zemljama Bliskog istoka, prvenstveno Saudijskoj Arabiji, Turskoj i drugim državama regije, piše Agrarhojte (Agrarheute).

Riječ je o investiciji koja bi mogla dodatno učvrstiti Brazil kao jednog od vodećih globalnih izvoznika goveda. Kompleks će se prostirati na gotovo 158 hektara, od čega će oko 45 hektara biti namijenjeno sistemima za hranjenje i karantinskim zonama za smještaj životinja prije izvoza. Istovremeno će ovdje moći boraviti čak 22 hiljade grla stoke, dok je planirani godišnji kapacitet izvoza impresivnih 120 hiljada goveda.

Gigantska logistička baza za izvoz

Lokacija projekta odabrana je strateški, Fazenda Sentinela nalazi se u blizini glavne saobraćajnice te svega stotinjak kilometara od luke Port of Rio Grande (Port of Rio Grande), odakle će se životinje brodovima transportovati prema međunarodnim tržištima.

Nova farma zamišljena je kao velika „tranzitna stanica“ za goveda iz različitih dijelova Brazila. Životinje će se prikupljati, prolaziti veterinarske kontrole i pripremati za višednevni brodski transport prema kupcima na Bliskom istoku.

Kako bi se omogućio nesmetan prihvat i obrada velikog broja životinja, kompleks uključuje čak 110 prostora za čekanje i usmjeravanje stoke, više centara za utovar i upravljanje, natkrivene objekte za smještaj životinja te kilometarske hranidbene koridore. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 4,6 miliona evra.

Poseban akcenat stavljen je na pripremu životinja za duga putovanja brodom, koja prema pojedinim destinacijama mogu trajati i do 30 dana. Zbog toga će veterinarski nadzor, higijena i snabdijevanje životinja imati ključnu ulogu u radu kompleksa.

Fokus na zdravlje životinja i okolinu

Prije izvoza goveda će određeno vrijeme boraviti u karantinu, gdje će prolaziti zdravstvene preglede i prilagođavanje uslovima transporta. Sistem uključuje i modernu infrastrukturu za zaštitu okoline, uključujući vlastite sisteme snabdijevanja vodom te lagune za obradu otpadnih voda i ostataka iz proizvodnje.

Brazil posljednjih godina intenzivno ulaže u stočarski sektor i logistiku izvoza, a potražnja za živim govedima iz Južne Amerike posebno raste u državama Bliskog istoka. Savezna država Rio Grande do Sul pritom se smatra jednom od najatraktivnijih regija zbog visokog zdravstvenog statusa stoke i razvijene infrastrukture.

Lokalne vlasti očekuju da će projekat donijeti značajne ekonomske koristi regiji. Uz otvaranje novih radnih mjesta, najavljena su i dodatna ulaganja u prometnu infrastrukturu i logističke kapacitete.

(Agroklub)