Zapalio vatru da otjera vukove, pa spalio 7,5 hektara šume

Protiv 68-godišnjeg hrvatskog državljanina podnesena je krivična prijava zbog sumnje da je izazvao požar na otvorenom prostoru na području Laškovice.

Kako je utvrdila policija, muškarac je vatru zapalio kako bi odbranio svoje stado ovaca i krava od vukova, ali se ona nekontrolisano proširila, izvestila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Kriminalističkim istraživanjem sprovedenim u Policijskoj stanici Šibenik utvrđeno je da je osumnjičeni u petak, 10. aprila, u jutarnjim satima na predelu zvanom Dračevica otvorenim plamenom zapalio travu i nisko rastinje. Cilj mu je bio da odvrati napade vukova na svoje stado, ali vatra se otela kontroli.

Dojava o požaru primljena je u petak oko 11.16 sati. Nekontrolisano širenje vatre zahvatilo je površinu od 500 puta 150 metara. U požaru je izgorela suva trava, nisko rastinje i borova šuma, kao i pet stabala maslina čiji vlasnik za sad nije poznat. Materijalna šteta biće utvrđena naknadno.

Na intervenciju su izašla 22 vatrogasca s devet vozila, a požar je u potpunosti ugašen u 17.16 sati. Nakon sprovedenog istraživanja, 68-godišnjak je uz krivičnu prijavu za dovođenje u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, prenosi Indeks.