Logo
Large banner

Zapalio vatru da otjera vukove, pa spalio 7,5 hektara šume

Autor:

ATV
12.04.2026 12:43

Komentari:

0
Foto: Pexels/Leon Aschemann
Foto: Pexels/Leon Aschemann

Protiv 68-godišnjeg hrvatskog državljanina podnesena je krivična prijava zbog sumnje da je izazvao požar na otvorenom prostoru na području Laškovice.

Kako je utvrdila policija, muškarac je vatru zapalio kako bi odbranio svoje stado ovaca i krava od vukova, ali se ona nekontrolisano proširila, izvestila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Kriminalističkim istraživanjem sprovedenim u Policijskoj stanici Šibenik utvrđeno je da je osumnjičeni u petak, 10. aprila, u jutarnjim satima na predelu zvanom Dračevica otvorenim plamenom zapalio travu i nisko rastinje. Cilj mu je bio da odvrati napade vukova na svoje stado, ali vatra se otela kontroli.

Dojava o požaru primljena je u petak oko 11.16 sati. Nekontrolisano širenje vatre zahvatilo je površinu od 500 puta 150 metara. U požaru je izgorela suva trava, nisko rastinje i borova šuma, kao i pet stabala maslina čiji vlasnik za sad nije poznat. Materijalna šteta biće utvrđena naknadno.

Na intervenciju su izašla 22 vatrogasca s devet vozila, a požar je u potpunosti ugašen u 17.16 sati. Nakon sprovedenog istraživanja, 68-godišnjak je uz krivičnu prijavu za dovođenje u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, prenosi Indeks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vuk

požar

Ovce

Šuma

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner