Afera ljubavnog trougla s konobaricom drma cijeli grad

Ogulin trese afera ljubavnog trougla koji uključuje starijeg nezaposlenog muškarca, učenika srednje škole i konobaricu.
Upravo je, po optužnici Opštinskog državnog tužilaštva u Karlovcu, stariji muškarac zaprijetio ubistvom mladića i njegovog oca u borbi za naklonost te djevojke, prenosi "24sata.hr".
Po optužnici, 37-godišnjak je 9. decembra prošle godine u kafiću u kojemu radi ta konobarica upravo njoj poručio da će ubiti tog srednjoškolca i njegovog oca, što je ova i prenijela oštećenom, a to je kod njega izazvalo osjećaj zabrinutosti i straha.
Hronika
Tukli i ponižavali radnika Hitne pomoći
Najstariji dio ovog trougla je negirao da bi prijetio bilo kome, štaviše, naveo je da ga je konobarica pozvala u kafić, da su sjedili tamo satima, a odjednom da ga je počela verbalno napadati i prijetiti mu.
Rekao je organima gonjenja za davanja iskaza da su u vezi par mjeseci i da je njeno ponašanje nepredvidivo.
Učenik je iskazao da je s konobaricom bio nekoliko sedmica u oktobru prošle godine u vezi, a onda da su se pomirili u novembru.
Tada bi mu se ona povjerila da ima problema sa starijom osobom koju on lično ne poznaje, ali da ju poznaje njegov otac.
"Taj muškarac vrši pritisak na konobaricu da budu u vezi i otac se angažovao i razgovarao s gospodinom, a ovaj mu je poručio da je konobarica trudna i da mora biti s njim", rekao je navodno mladić.
Ljubav i seks
Japanska metoda tišine koja smiruje sukobe i jača odnose
Nastavio je da je primijetio kako ga stariji konkurent za naklonost dame prati po gradu u vozilu, a da je kulminacija bila tog 9. prosinca s izrečenim prijetnjama.
Konobarica je iskazala da je sa starijim muškarcem ušla u prisniji odnos, ali ne i u vezu zbog starosne razlike.
Navodno mu je početkom decembra poručila da je njihov odnos završio, što ovaj nije prihvatio.
Srbija
Drama na Savi: Policija spasila dijete i muškarca nakon prevrtanja čamca
Opštinsko državno tužilaštvo u Karlovcu je utvrdilo da ima dovoljno elemenata za podizanje optužnice protiv 37-godišnjaka protiv kojeg se predlaže produženje mjera zabrane.
