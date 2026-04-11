Horor: Nevjenčanu suprugu tjerao na odnose sa maloljetnim sinom

Autor:ATV
Zbog teških krivičnih djela protiv polne slobode, Županijski sud u Zadru nepravosnažno je osudio državljanina Rumunije V. F. (46) na tri i po godine zatvora.
On je proglašen krivim jer je svoju nevjenčanu suprugu prisilio na seksualni odnos sa svojim maloljetnim sinom u kuhinji porodične kuće.
Riječ je o stravičnim događajima od prije jedne decenije koji su se odvijali početkom juna na farmi na kojoj su živjeli. Postupak je okončan vrlo brzo nakon što je u decembru prošle godine optuženi izručen Hrvatskoj. Pravosnažnost presude čekaće iza zatvorskih rešetaka, ali sudske troškove od 1.740 evra ne mora platiti.
Prema navodima optužnice, on je bivšu partnerku prvo optuživao da mu je zavela sina, a potom je nju i sina tjerao na seksualni odnos. Iako je nesrećna žena pokušavala da ga uvjeri da sa njegovim sinom ranije nije imala ništa, on joj nije vjerovao.
Optuženi je u sudnici na kraju priznao krivicu. U vrijeme hapšenja izmjereno mu je 0,78 promila alkohola u krvi, a psihijatrijsko-psihološkim vještačenjem utvrđeno je da optuženi funkcioniše na nivou lake mentalne retardacije. Takođe, dijagnostikovan mu je mješoviti poremećaj u vidu anksioznosti i ustrašenosti, te je ocijenjeno da je kritičnog dana bio smanjeno uračunljiv.
Kao olakšavajuće okolnosti sud je Rumunu uzeo u obzir:
Kako prenosi Jutarnji.hr., postupak je završen ekspresno nakon njegovog izručenja, a jezivi detalji slučaja šokirali su javnost u regionu.
