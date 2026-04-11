Horor: Nevjenčanu suprugu tjerao na odnose sa maloljetnim sinom

ATV
11.04.2026 10:14

Хорор: Невјенчану супругу тјерао на односе са малољетним сином

Zbog teških krivičnih djela protiv polne slobode, Županijski sud u Zadru nepravosnažno je osudio državljanina Rumunije V. F. (46) na tri i po godine zatvora.

On je proglašen krivim jer je svoju nevjenčanu suprugu prisilio na seksualni odnos sa svojim maloljetnim sinom u kuhinji porodične kuće.

Riječ je o stravičnim događajima od prije jedne decenije koji su se odvijali početkom juna na farmi na kojoj su živjeli. Postupak je okončan vrlo brzo nakon što je u decembru prošle godine optuženi izručen Hrvatskoj. Pravosnažnost presude čekaće iza zatvorskih rešetaka, ali sudske troškove od 1.740 evra ne mora platiti.

Stravično zlostavljanje porodice

Prema navodima optužnice, on je bivšu partnerku prvo optuživao da mu je zavela sina, a potom je nju i sina tjerao na seksualni odnos. Iako je nesrećna žena pokušavala da ga uvjeri da sa njegovim sinom ranije nije imala ništa, on joj nije vjerovao.

Саво Минић

Republika Srpska

Savo Minić uputio čestitku povodom najvećeg hrišćanskog praznika

Optuženi je u sudnici na kraju priznao krivicu. U vrijeme hapšenja izmjereno mu je 0,78 promila alkohola u krvi, a psihijatrijsko-psihološkim vještačenjem utvrđeno je da optuženi funkcioniše na nivou lake mentalne retardacije. Takođe, dijagnostikovan mu je mješoviti poremećaj u vidu anksioznosti i ustrašenosti, te je ocijenjeno da je kritičnog dana bio smanjeno uračunljiv.

Olakšavajuće okolnosti

Kao olakšavajuće okolnosti sud je Rumunu uzeo u obzir:

  • Iskreno priznanje krivice i kajanje.
  • Počinjeno djelo u stanju smanjene uračunljivosti.
  • Protok vremena od čak deset godina od izvršenja krivičnog djela.

Kako prenosi Jutarnji.hr., postupak je završen ekspresno nakon njegovog izručenja, a jezivi detalji slučaja šokirali su javnost u regionu.

Pročitajte više

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.

Republika Srpska

Savo Minić uputio čestitku povodom najvećeg hrišćanskog praznika

2 h

0
Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима

Društvo

Patrijarh Porfirije: Sišavši u ad, Gospod sišao u centar našeg neprijatelja i iznutra ga pobijedio

2 h

0
Коментаре на Инстаграму сада можете мијењати, али постоји један услов

Nauka i tehnologija

Komentare na Instagramu sada možete mijenjati, ali postoji jedan uslov

3 h

0
Чекић на столу поред осталог алата.

Region

Nakon svađe čekićem izudarao čovjeka po glavi

3 h

0

Više iz rubrike

Чекић на столу поред осталог алата.

Region

Nakon svađe čekićem izudarao čovjeka po glavi

3 h

0
Паре

Region

Muškarac ostalo bez 125.000 evra zbog internet prevare

15 h

0
Зоран Стевановић изабран за предсједника Парламента Словеније

Region

Zoran Stevanović novi predsjednik Parlamenta Slovenije

17 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Srbi osuđeni za uvredu: Upozoravali na veličanje Jure Francetića

17 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

51

Muškarci, obratite pažnju: Ovo su jasni znakovi da vas žena više ne voli

12

37

Pucao na mladića na ulici, dokrajčio ga u kafani gd‌je se sakrio

12

29

Trišić Babić: Neka nas vaskršnja radost podsjeti na neprolazne vrijednosti praštanja

12

28

Djevojka (19) poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

12

26

Tragedija: Sletio kamionom u Unu, nije mu bilo pomoći

