Nakon svađe čekićem izudarao čovjeka po glavi

11.04.2026 09:49

Чекић на столу поред осталог алата.
Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje, u kratkom vremenskom periodu, sinoć su locirali, pronašli i lišili slobode A.D. (26) iz Rožaja, koji je, kako se sumnja, neposredno prije toga počinio krivično djelo pokušaja ubistva.

"Sumnja se da je A.D., 10. aprila 2026. godine u večernjim satima, na parking mjestu u gradu, nakon kraće verbalne svađe, pogodnim oruđem - čekićem, udario više puta u glavu povrijeđenog muškog lica, takođe iz Rožaja, nanijevši mu teške tjelesne povrede", saopštio je MUP CG.

Policija je brzo pronašla lice, stavila ga pod kontrolu i obezbijedila lice mjesta, i preduzela druge mjere i radnje radi obezbjeđenja tragova i dokaza.

Povrijeđeno lice je prevezeno u medicinsku ustanovu, gdje se liječi.

Osumnjičeni A.D. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo. Policija nastavlja svoje aktivnosti na istrazi teških i svih drugih krivičnih djela, u interesu zaštite građana, njihove bezbjednosti i imovine.

(Telegraf.rs)

