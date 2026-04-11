Stevandić: U slozi i zajedništvu pronaći oslonac za napredak

ATV
11.04.2026 09:19

Ненад Стевандић
Foto: ATV BL

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić čestitao je Vaskrs patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu i svim pravoslavnim vjernicima, poželivši da praznik pobjede života nad smrću proslave u miru i radosti.

Stevandić je istakao da je snaga Vaskrsenja duboko utkana u samu dušu srpskog naroda.

Фризер, коса

Stil

Hit boja za kosu za april 2026. godine: U salonima su svi poludjeli za njom!

"U trusnim vremenima u kojima živimo, snaga praznika treba da je prisutnija nego ikada. U slozi i zajedništvu, okupljeni oko naših svetinja, trebamo pronaći čvrst oslonac za opšti napredak", poručio je Stevandić.

Predsjednik Parlamenta Srpske poželio je vjernicima da praznik provedu u toplini svojih domova i hramova uz radosni pozdrav:

"Hristos vaskrse - Vaistinu vaskrse!"

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

