Ministarstvo poziva trgovce da se uključe u mjeru direktne podrške na tržištu naftnih derivata

ATV
10.04.2026 11:36

Ministarstvo trgovine i turizma poziva sve zainteresovane trgovce u mjeru direktne podrške kojom će ostvarivati pravo u budućnosti na umanjivanje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel goriva u iznosu od 0,10 KM po litru.

Gore navedena mjera se odnosi na benzinske pumpne i stanice koje posjeduju rješenje Ministarstva trgovine i turizma za obavljanje djelatnosti trgovine na malo naftnim derivatima i koje sa Ministarstvom zaključe ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Sredstva koja trgovci po ovom osnovu ne naplate od korisnika biće im nadoknađena iz sredstava Fonda solidarnosti Republike Srpske, nakon dostavljanja zahtjeva Ministarstvu trgovine i turizma, u skladu sa navedenom odlukom i zaključenim ugovorom.

Vlada Republike Srpske donijela je ovu odluku na 4. sjednici, održanoj 1. aprila 2026. godine, a kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpnim stanicama u Republici Srpskoj.

Službe Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske uputile su svim registrovanim trgovcima na malo naftnim derivatima i zvanične pozive za zaključenje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i učešće u ovoj mjeri.

Prvi ugovori sa trgovcima biće potpisani naredne sedmice, čime će početi i realizacija ove mjere na terenu, kako navode ispred Ministarstva trgovine i turizma

