Napadnuta američka ratna flota

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je napao Petu flotu američke Ratne mornarice u Bahreinu.

Ovaj napad je uslijedio nakon što je Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova, najavio odgovor Teherana na američke vazdušne udare na jugu Irana kod Ormuskog moreuza, koji su bili odmazda za obaranje borbenog helikoptera Apač u blizini tog plovnog puta u ponedjeljak.

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Iz IRGC je saopšteno da su napadi u Bahreinu izvedeni dronovima.

"Skaj njuz" prenosi da je i vazduhoplovna baza Al Azrak u Jordanu, u kojoj su smješteni američki vojni avioni, takođe ciljana raketama dugog dometa.

Jordanske oružane snage objavile su da su oborile pet raketa lansiranih iz Irana ka toj bazi, a nakon pada ostataka projektila na zemlju nije iz zalivske zemlje bilo izvještaja o žrtvama ili šteti.

Revolucionarna garda je zaprijetila "oštrijim odgovorom" ako se američka "agresija" nastavi.

Ponovo napadnut i Kuvajt

Kuvajt je rano jutros saopštio da njegova protivvazdušna odbrana (PVO) dejstvuje nakon što je Iran pokrenuo vazdušne udare i na tu zemlju u znak odmazde za najnovije američke napade.

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Britanska televizija podsjeća da je Kuvajt više puta bio meta udara raketama i dronovima od početka rata Izraela i SAD protiv Irana 28. februara.

Ranije ovog mjeseca, međunarodni aerodrom u Kuvajtu bio je meta iranskog projektila.

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, saopštila je da su noćašnji vazdušni udari iz samoodbrane izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trampa kao odgovor na obaranje helikoptera Apač.

Aksios je objavio, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, da su snage SAD napale nekoliko iranskih PVO i radarskih sistema oko Ormuskog moreuza.

Iranski državni mediji su saopštili da se čulo više eksplozija, uključujući i u nekoliko gradova u provinciji Hormozgan.

Oni su naveli da je potvrđen pogodak američkog projektila u Siriku, ostrvo Kešm je takođe napadnuto, a eksplozije su prijavljene i u Bandar Abasu i Minabu.

"Ovo je odgovor na ono što su uradili sa našim helikopterom"

Tramp je pozdravio "moćne“ napade, nakon što je juče potvrdio rušenje helikoptera i objavio da su dvojica članova posade spasena nepovrijeđena.

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Američki predsjednik je razgovarao sa novinarom "ABC njuza" u trenutku kada je CENTKOM objavio da su u toku vazdušni udari na Iran.

"Mislim da je veoma važno reagovati. Oborili su helikopter, a mi reagujemo dok vodim ovaj razgovor. Vjerujem u snažno reagovanje. Oduvijek sam u to vjerovao tokom cijelog svog života. Ovo je odgovor na ono što su uradili sa našim helikopterom i vjerujem da bi odgovor trebalo da bude veoma jak, veoma moćan, a ovaj je upravo takav", poručio je Tramp.

(Kurir)