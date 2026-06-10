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UZNEMIRUJUĆE: Snimljen napad ajkule, muškarac kritično

Autor:

ATV
10.06.2026 09:44

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Напад ајкуле у Панама Ситију
Foto: Screenshot / YouTube

Muškarac iz Panama Sitija na Floridi hospitalizovan je u teškom stanju nakon napada ajkule u ponedjeljak ujutro, 8. juna.

Napad se dogodio kratko prije podneva po lokalnom vremenu. Komandant Tristan Oliveria za američke je medije kazao da je zaposlenik tamošnje vojne baze plivao s kolegom tokom pauze za ručak kada se dogodio napad.

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"Prije svega, naše molitve i misli su uz porodicu i želimo izraziti zahvalnost prvim spasiocima koji su pružili prvu pomoć i osigurali da žrtva bude pravilno i brzo prevezena u bolnicu HCA Gulf Kost", rekao je Oliveria za NBC.

Muškarac je zadobio povrede na obje ruke, rekao je Oliveria. Saznaje se da mu je amputirana jedna ruka.

Na društvenim mrežama objavljen je kratki video uznemirujućeg napada, koji prikazuje muškarca u vodi kako vrišti u pomoć u blizini marine.

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Ajkula

napad ajkule

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