Logo

Višegrađanin pronašao i vratio vlasniku torbicu sa parama i dokumentima

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 08:06

Komentari:

0
Вишеграђанин пронашао и вратио власнику торбицу са парама и документима
Foto: Envato/wirestock

Radovan Toković iz Višegrada pronašao je torbicu sa 400 evra, mobilnim telefonom, pasošem i avionskom kartom, te je stvari odmah predao PS Višegrad.

Toković je rekao Srni da je torbicu pronašao u petak u poslijepodnevnim časovima u blizini parkinga i da nijednog trenutka nije razmišljao šta treba da uradi već je odmah odnio u Policijsku stanicu Višegrad i predao dežurnom policajcu.

"Tokom noći obavijestili su me da su stupili u kontakt sa vlasnikom i da su mu torbica, novac i dokumenta uspješno vraćeni", rekao je Toković.

Стан кључеви

Svijet

Haos u Njemačkoj: Ponuda stanova drastično pala, a kirije su otišle u nebo

Vlasnik torbice, Andrija Mikić iz Beograda, koji radi u Dubaiju, zahvalio je Tokoviću na ovom poštenom postupku, ističući da će iz Višegrada ponijeti najljepše uspomene.

Toković je istakao da je postupio baš onako kako bi trebalo da postupi svaki čovjek i da mu je najveća nagrada to što je vlasnik dobio nazad svoje stvari i što će Višegrad pamtiti po dobrim ljudima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Višegrad

Policija

Pare

Radovan Toković Višegrad

Komentari (0)

Pročitajte više

Авион

Svijet

Obustavljeni letovi za Dubai i Rijad zbog bezbjednosne situacije

38 min

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Muškarac pao sa krova direktno na beton: Ljekari mu se bore za život

49 min

0
Стубови за струју.

Banja Luka

Mnogi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

58 min

0
Држављанин БиХ осумњичен за тешко убиство у Словенији.

Region

Uhapšen državljanin BiH koji je osumnjičen za ubistvo partnerke u Sloveniji

59 min

1

Više iz rubrike

Пакао на путевима у Градишци: Полиција због пијанства правила чистку

Gradovi i opštine

Pakao na putevima u Gradišci: Policija zbog pijanstva pravila čistku

19 h

0
Начелник општине Гацко Вукота Говедарица

Gradovi i opštine

Podnesene četiri krivične prijave protiv Vukote Govedarice

19 h

0
Невријеме у Зворнику срушило стабло

Gradovi i opštine

Nevrijeme pogodilo Zvornik: Oluja srušila stablo, kvarovi na mreži

22 h

0
Стубови за струју.

Gradovi i opštine

Bez struje više naselja na području Zvornika

1 d

0

  • Najnovije

08

13

Stiže kataklizma: Spremite se za oluju, grad i nevrijeme!

08

13

Donlad Tramp uveo carine od 50 odsto na robu iz Kanade

08

07

Horoskop za 21. jul: Škorpijama stiže novac, a Ribama rješenje krize

08

06

Višegrađanin pronašao i vratio vlasniku torbicu sa parama i dokumentima

07

59

Haos u Njemačkoj: Ponuda stanova drastično pala, a kirije su otišle u nebo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima