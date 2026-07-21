Višegrađanin pronašao i vratio vlasniku torbicu sa parama i dokumentima

Radovan Toković iz Višegrada pronašao je torbicu sa 400 evra, mobilnim telefonom, pasošem i avionskom kartom, te je stvari odmah predao PS Višegrad.

Toković je rekao Srni da je torbicu pronašao u petak u poslijepodnevnim časovima u blizini parkinga i da nijednog trenutka nije razmišljao šta treba da uradi već je odmah odnio u Policijsku stanicu Višegrad i predao dežurnom policajcu.

"Tokom noći obavijestili su me da su stupili u kontakt sa vlasnikom i da su mu torbica, novac i dokumenta uspješno vraćeni", rekao je Toković.

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Vlasnik torbice, Andrija Mikić iz Beograda, koji radi u Dubaiju, zahvalio je Tokoviću na ovom poštenom postupku, ističući da će iz Višegrada ponijeti najljepše uspomene.

Toković je istakao da je postupio baš onako kako bi trebalo da postupi svaki čovjek i da mu je najveća nagrada to što je vlasnik dobio nazad svoje stvari i što će Višegrad pamtiti po dobrim ljudima.