Višegrađanin pronašao i vratio vlasniku torbicu sa parama i dokumentima

Autor:ATV redakcija
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Radovan Toković iz Višegrada pronašao je torbicu sa 400 evra, mobilnim telefonom, pasošem i avionskom kartom, te je stvari odmah predao PS Višegrad.
Toković je rekao Srni da je torbicu pronašao u petak u poslijepodnevnim časovima u blizini parkinga i da nijednog trenutka nije razmišljao šta treba da uradi već je odmah odnio u Policijsku stanicu Višegrad i predao dežurnom policajcu.
"Tokom noći obavijestili su me da su stupili u kontakt sa vlasnikom i da su mu torbica, novac i dokumenta uspješno vraćeni", rekao je Toković.
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Vlasnik torbice, Andrija Mikić iz Beograda, koji radi u Dubaiju, zahvalio je Tokoviću na ovom poštenom postupku, ističući da će iz Višegrada ponijeti najljepše uspomene.
Toković je istakao da je postupio baš onako kako bi trebalo da postupi svaki čovjek i da mu je najveća nagrada to što je vlasnik dobio nazad svoje stvari i što će Višegrad pamtiti po dobrim ljudima.
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