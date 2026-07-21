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U Srbiji zaplijenjena veća količina droge, uhapšena jedna osoba

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 14:17

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U velikoj akciji policije pripadnici MUP-a Srbije zaplijenili su oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, a uhapšen je muškarac L. T.

Narkotici su zaplijenjeni prilikom pretresa automobila i stana koje je koristio osumnjičeni za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

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Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Srna)

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Srbija

MUP Srbije

Droga

zapljena

hapšenje

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