U Srbiji zaplijenjena veća količina droge, uhapšena jedna osoba

U velikoj akciji policije pripadnici MUP-a Srbije zaplijenili su oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, a uhapšen je muškarac L. T.

Narkotici su zaplijenjeni prilikom pretresa automobila i stana koje je koristio osumnjičeni za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

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Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Srna)