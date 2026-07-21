U Srbiji zaplijenjena veća količina droge, uhapšena jedna osoba

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U velikoj akciji policije pripadnici MUP-a Srbije zaplijenili su oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, a uhapšen je muškarac L. T.
Narkotici su zaplijenjeni prilikom pretresa automobila i stana koje je koristio osumnjičeni za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga, saopšteno je iz MUP-a Srbije.
Hronika
Potresni detalji tragedije: Majka dovela djecu na bazen, pa ugledala kako muškarac nosi tijelo njenog djeteta
Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Hronika
2 h1
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
15
37
15
36
15
31
15
30
15
22
Trenutno na programu