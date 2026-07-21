Motociklista teško povrijeđen u sudaru kod Broda

Motociklista O.M. iz Broda teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na magistralnom putu na području opštine Brod.

U PU Doboj navode da se nesreća dogodila oko 15.30 časova.

”U nezgodi je učestvovao automobil ”seat” za čijim volanom je bio T.D. i motocikl ”honda” kojim je upravljao O.M. U nezgodi O.M. je zadobio teške povrede i upućen je na liječenje u UKC Republike Srpske”, navode u policiji.

Uviđaj su izvršili policijski službenici PS Brod, a tačne okolnosti nesreće se istražuju.