Logo

Snažna eksplozija potresla Kotor Varoš, u toku uviđaj

Autor:

Ognjen Matavulj
21.07.2026 10:52

Komentari:

0
Снажна експлозија потресла Котор Варош, у току увиђај
Foto: ATV

Snažna eksplozija odjeknula je rano jutros u kotorvaroškom naselju Ripište. Tom prilikom niko nije povrijeđen, a šta je izazvalo eksploziju zasada nije poznato.

U PU Banjaluka navode da policijski službenici preduzimaju mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti eksplozije.

”Jutros oko 4.45 časova u PS Kotor Varoš obratio se M.B. i prijavio da je neposredno prije prijave došlo do snažne eksplozije u blizini njegovog stambenog objekta i auto-servisa”, saopštila je PU Banjaluka

Dodaju da su dolaskom na lice mjesta policijski službenici potvrdili navode prijave.

”Lice mjesta je obezbjeđeno i u toku je uviđaj. Slijedi preduzimanje daljih mjera i radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedene eksplozije”, navode u policiji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Eksplozija

Kotor Varoš

PU Banjaluka

detonacija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мушкарац држи нож

Hronika

Detalji napada u Trebinju: Pijan i drogiran ušao u stanicu i nasrnuo na policajca

1 h

0
Три бунта конвертибилних марака

Hronika

Neovlašteno skinuto skoro dvije hiljade maraka sa bankovnog računa

1 h

0
Паљанин пао током претреса: Полиција пронашла арсенал оружја

Hronika

Paljanin pao tokom pretresa: Policija pronašla arsenal oružja

1 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

U saobraćajnoj nesreći u Trebinju dijete zadobilo teške povrede

2 h

0

  • Najnovije

12

05

Paklene temperature u Grčkoj: Na krovovima izmjereno 75 stepeni

11

53

Planirate putovanje u EU s djecom? Pogledajte koja nova pravila i troškovi vas očekuju

11

49

Na obali jezera Gazivode počelo rušenje vikendica u vlasništvu Srba

11

45

Lavrov stigao na samit ASEAN-a na Filipinima, očekuje se susret sa Rubijom

11

40

FIFA pokrenula istragu nakon finala Svjetskog prvenstva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima