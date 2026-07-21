Snažna eksplozija potresla Kotor Varoš, u toku uviđaj

Autor:Ognjen Matavulj
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Snažna eksplozija odjeknula je rano jutros u kotorvaroškom naselju Ripište. Tom prilikom niko nije povrijeđen, a šta je izazvalo eksploziju zasada nije poznato.
U PU Banjaluka navode da policijski službenici preduzimaju mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti eksplozije.
”Jutros oko 4.45 časova u PS Kotor Varoš obratio se M.B. i prijavio da je neposredno prije prijave došlo do snažne eksplozije u blizini njegovog stambenog objekta i auto-servisa”, saopštila je PU Banjaluka
Dodaju da su dolaskom na lice mjesta policijski službenici potvrdili navode prijave.
”Lice mjesta je obezbjeđeno i u toku je uviđaj. Slijedi preduzimanje daljih mjera i radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedene eksplozije”, navode u policiji.
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