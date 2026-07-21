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Neovlašteno skinuto skoro dvije hiljade maraka sa bankovnog računa

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 10:27

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Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

Sa bankovnog računa D. A. iz Rogatice neovlašteno je skinuto 1.959 konvertibilnih maraka.

Policija radi na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, koje je okarakterisano kao "Neovlašteno korištenje kompjutera ili kompjuterske mreže".

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O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.

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Rogatica

PU Istočno Sarajevo

Krađa

banka

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