Neovlašteno skinuto skoro dvije hiljade maraka sa bankovnog računa

Autor:ATV redakcija
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Sa bankovnog računa D. A. iz Rogatice neovlašteno je skinuto 1.959 konvertibilnih maraka.
Policija radi na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, koje je okarakterisano kao "Neovlašteno korištenje kompjutera ili kompjuterske mreže".
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Nakon svađe sa policajcem u Trebinju, počeo da prijeti nožem
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.
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