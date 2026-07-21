Neovlašteno skinuto skoro dvije hiljade maraka sa bankovnog računa

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Sa bankovnog računa D. A. iz Rogatice neovlašteno je skinuto 1.959 konvertibilnih maraka.

Policija radi na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, koje je okarakterisano kao "Neovlašteno korištenje kompjutera ili kompjuterske mreže". Hronika Nakon svađe sa policajcem u Trebinju, počeo da prijeti nožem O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.

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