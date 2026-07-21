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Nakon svađe oko parkinga, pokušao da ubije čovjeka: Užas u Hrvatskoj

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 09:58

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Након свађе око паркинга, покушао да убије човјека: Ужас у Хрватској
Foto: Pixabay

Muškarac (32) osumnjičen je za krivično djelo pokušaj ubistva, nakon provedene istrage policijskih službenika PS Dubrovnik.

Istragom je utvrđeno da je u ponedjeljak u jutarnjim časovima, u Novoj Mokošici, došlo do verbalnog sukoba između osumnjičenog i muškarca (65) zbog parkinga.

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Nakon verbalne rasprave uslijedio je fizički napad, kada je osumnjičeni rukama snažno gurnuo oštećenog s leđa niz stepenice visoke oko pet metara, usljed čega je 65-godišnjak zadobio teške tjelesne povrede.

Dok je povrijeđeni ležao na zemlji, 32-godišnjak ga je više puta udarao rukama i nogama po cijelom tijelu.

Nakon ukazane ljekarske pomoći na mjestu događaja, povrijeđeni muškarac prevezen je u dubrovačku bolnicu, gdje je zadržan na daljem liječenju, prenosi Dnevnik.hr.

Napadač je pronađen i uhapšen, nakon čega je priveden u prostorije policije radi sprovođenja kriminalističke istrage.

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Po njenom završetku, danas u jutarnjim časovima, uz krivičnu prijavu za pokušaj ubistva, predat je pritvorskoj jedinici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

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Hrvatska

Dubrovnik

Svađa

pokušaj ubistva

Parking

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