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Vjerovali ili ne: Mačak prenosio drogu u zatvor

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 15:22

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мачка мачак кућни љубимац
Foto: Pexel/ Brit

Službenici kaznene kolonije u Nižnjem Novgorodu u Rusiji uhvatili su mačka koji je korišten za unošenje droge u ustanovu, saopštilo je regionalno odjeljenje Ruske zatvorske uprave /FSIN/.

Incident se dogodio u Kaznenoj koloniji broj 17. Mačak je privremeno zadržan, ali je kasnije pušten.

"Ispostavilo se da je počinilac mačka opremljena domaćom ogrlicom od tkanine, unutar koje su pronađene nepoznate supstance. Jedna je bila zelene boje, a u paketiću je bio bijeli prah. Krzneni prekršilac zakona trebalo je da se neprimijećeno uvuče i preda supstance zatvorenicima. Međutim, budni službenici su spriječili pokušaj slanja ilegalnog paketa", navodi se u saopštenju.

Specijalista sa psom za otkrivanje droge pozvan je na lice mjesta kako bi identifikovao hemijski sastav paketa.

Naknadno testiranje potvrdilo je prisustvo droge, prenio je TASS.

"Mačak je privremeno pritvoren, ogrlica sa supstancama je oduzeta. Mačak je pregledan i, nakon što su se uvjerili da je dobro, pušten je nazad u divljinu", dodali su iz FSIN-a, prenosi Srna

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mačka

Droga

Rusija

Zatvor

krijumčarenje

incident

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